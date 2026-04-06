«МегаФон» улучшил связь в Арзгирском округе Ставрополья

«МегаФон» модернизировал телеком-инфраструктуру в восточном районе края. Улучшение мобильного сигнала уже оценили жители сел Арзгир, Петропавловского, Серафимовского, а также поселка Чограйского. Покрытие LTE расширили как в крупных, так и в малых населенных пунктах. В частности — на степной равнине и на берегу реки Чограй. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты технической службы расширили возможности существующего оборудования. Для этого добавили частотные диапазоны LTE 1800 и 2100 МГц. Модернизация позволила увеличить пропускную способность сети, равномерно распределить нагрузку и повысить скорость мобильного интернета на 10%.

«Связь в районах и малых поселениях — это не только комфорт, но и безопасность. На наших географически разнообразных просторах села и хутора, даже находясь в одном районе, могут быть расположены как в засушливых местах, так и на берегах бурлящих рек. Где бы не были, наши абоненты всегда могут оставаться на связи, а также не только связываться с близкими, но и учиться и работать онлайн, пользоваться всеми сервисами государственных услуг», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Также специалисты «МегаФона», изучив обезличенные данные абонентов, выяснили, что за первые три месяца туристический поток в Арзгирский район увеличился на 29%, по сравнению с тем же отрезком в 2025 г. Чаще всего гости приезжают из Дагестана, Кабардино-Балкарии и Калмыкии.