«Кросс Скай Технолоджис»: главная угроза для бизнеса от гражданских БПЛА – нарушение работы предприятий

25% инцидентов, связанных с гражданскими БПЛА, приходится на нарушение работы предприятий, например, срыв логистики или прерывание процессов на заводах. Эксперты компании «Кросс Скай Технолоджис», российского разработчика ПО и производителя оборудования для защиты от беспилотных воздушных судов, указывают, что угрозы террористических актов и диверсий, которые реализуются с использованием боевых БПЛА – это главная угроза для российского бизнеса прямо сейчас, однако другие инциденты также ведут к прерыванию операционной деятельности и значительным финансовым потерям.

Второе место, по оценке специалистов компании, занимают инциденты, связанные с использованием дронов в преступной деятельности. К этому относится, например, промышленный шпионаж, кражи, транспортировка запрещенных вещей. На такие инциденты приходится порядка 20% от всех случаев с гражданскими БПЛА.

На третьем месте с 18% оказались киберугрозы. Эксперты «Кросс Скай Технолоджис» подчеркивают, что злоумышленники могут использовать беспилотники, например, для перехвата сигналов или создания помех. Это ведет к инцидентам информационной безопасности, ликвидация последствий которых обходится бизнесу в десятки миллионов рублей.

Примерно по 10% приходится на случаи, когда БПЛА создают угрозу работникам, например, при технических сбоях в работе дронов, а также на угрозы авиационной безопасности. Причем последние, как указывают специалисты, могут касаться как легкомоторных самолетов, так и крупной гражданской авиации – все зависит от размеров и технических характеристик дронов.

«Сейчас, конечно, главная угроза – террористические акты, когда БПЛА используются для решения военных задач и наносят физический ущерб инфраструктуре. Однако есть масса сценариев вредоносного использования дронов. При переориентации рынка на гражданские БПЛА, которая так или иначе произойдет в будущем, эти угрозы станут первоочередными. Однако и сейчас это уже серьезная проблема, например, для агропромышленных предприятий, металлургии или ТЭК», – сказал Дмитрий Щербаков, заместитель генерального директора «Кросс Скай Технолоджис».