Каршеринг BelkaCar открыл новые зоны завершения аренды в Подмосковье, на территории ЖК и торговых центров, а также недалеко от усадеб, куда любят приезжать пользователи на прогулки. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

Таким образом, BelkaCar расширила свое присутствие на ЖК «Лесная отрада», ЖК «Пятницкие Луга», ЖК «Заречье Парк», ТЦ «Окская», ТЦ «Город Косино» (149 руб.), Балашиха (Дмитриева, 22), Дзержинский, Мкр. Силикат, Булатниково, Новодрожжино, Быково, Барвиха (Шульгино), Архангельское, Усадьба Суханово, Екатерининский монастырь, а также Монино (149 руб.), Коренево (99 руб.) и поселок Восточный.