Исследование «Учи.ру»: каждый второй родитель хочет, чтобы дети уже в начальной школе понимали, как устроены нейросети

Образовательная платформа «Учи.ру» провела исследование ожиданий родителей в отношении цифровых навыков детей в начальной школе. Каждый второй взрослый считает, что дополнительное обучение по работе с нейросетями должно начинаться уже в младших классах.

При этом опрос показывает, что только 10% детей фактически используют нейросети, тогда как 43% родителей хотели бы, чтобы их дети умели работать с ними к концу четвертого класса. Некоторые взрослые при этом обращаются к ИИ для помощи ребенку в учебе тайно, чтобы сохранить привычку мыслить самостоятельно.

Родители сформировали базу цифровых навыков, которые, по их мнению, важны для ребенка: 55% ждут умения работать с текстом, 53% — искать и критически оценивать информацию, 51% — создавать презентации, 44% — обрабатывать фото и видео. В то же время интервью с детьми показывают, что их собственные интересы смещены в сторону создания игр, программирования и монтажа видео. Уже 48% младших школьников осваивают эти навыки в рамках дополнительного образования, сочетая интерес с практикой.

«Игровые и проектные задания помогают детям закреплять базовые компьютерные навыки, которые важны родителям, и одновременно удерживают интерес к обучению. Эффективность такого подхода подтверждают данные платформы: курс «Мастер программирования», где дети осваивают код через игру, выбирают в 2,5 раза чаще, чем другие программы», — сказал Сергей Акопян, руководитель образовательного продукта «Учи.ру».

При этом родители не только следят за развитием навыков, но и уделяют внимание безопасности в Сети. Так, 54% обсуждают с детьми правила поведения онлайн, 43% ограничивают установку приложений, используют детский режим или лимиты экранного времени. Основные риски, которые волнуют взрослых, — нежелательный контент (76%), контакты с незнакомыми людьми (69%), мошенничество в соцсетях (68%) и интернет-зависимость (58%).

Исследование проводилось методом опроса и открытых интервью с детьми и родителями. В опросе приняли участие более 1,5 тыс. взрослых: 52% с детьми 7 лет, 22% — с детьми 8–9 лет, 16% — 5–6 лет и 8% — 10–11 лет.