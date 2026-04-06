Инженерные кадры промышленной биотехнологии (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ проанализировал кадровые потребности организаций промышленной биотехнологии в России и выяснил, спрос на каких инженеров и какие их компетенции наиболее высок. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Эмпирическую базу исследования составили данные анкетного опроса и экспертных интервью руководителей образовательных, научных и производственных организаций сферы промышленной биотехнологии, осуществляющих разные виды деятельности (июнь–октябрь 2025, N = 65). Промышленная биотехнология — ключевое направление нацпроекта «Технологическое обеспечение биоэкономики», в его рамках заданы цели по сокращению импортозависимости в биоэкономике вдвое к 2030 г. и по достижению технологического лидерства к 2035 г. Предприятия промбиотеха осуществляют разработку и производство биологических агентов (микроорганизмов, культур клеток, ферментов, др.), необходимых для биомедицины, биофармацевтики, агробиотехнологии, пищевой биотехнологии, экобиотехнологии, др.

Главные выводы

Важнейшим условием эффективности биотехнологических разработок является инженерное оснащение лабораторий и производств специализированным оборудованием и материалами. Опрос ИСИЭЗ НИУ ВШЭ показал, что в следующие пять лет потребность в кадрах для биотеха вырастет практически по всем инженерным направлениям, а более всего — на инженеров по биомедицинскому оборудованию, инженеров по автоматизации, инженеров-технологов и сервисных инженеров (прогнозные оценки варьируют в диапазоне 67–76%). Подавляющее большинство опрошенных руководителей (91%), сообщили, что на текущий момент в их организациях высока потребность в инженерах-мехатрониках, занимающихся автоматизацией и роботизацией биотехнологических процессов.

Оценка уровня сформированности инженерных компетенций показывает, что они соответствуют средним значениям по всем группам компетенций, которые оценивались в исследовании (3,7 балла из 5). В отношении базовых прикладных инженерных навыков, обеспечивающих устойчивость и надежность технологических процессов, оценки оказались выше среднего (в диапазоне 3,81–3,83). Несколько ниже эксперты оценили компетенции, связанные с проектно-аналитическими аспектами инженерной деятельности (в диапазоне 3,53–3,58).

К наиболее перспективным компетенциям эксперты отнесли знания конструктивного устройства и принципов действия биотехнологического оборудования (причем доля руководителей, выбравших такую оценку для текущего этапа, составляет 25%, для 2030 г. — 75%), а также знание требований к безопасной эксплуатации и защите окружающей среды (в пятилетней перспективе их значимость увеличивается с 50% до 75%). Подобные оценки свидетельствуют о возрастающем значении инженеров, умеющих не только работать с оборудованием, но и детально разбираться в его конструкции и обеспечивать безопасную эксплуатацию. Особенно заметен рост спроса на специалистов с междисциплинарной подготовкой, объединяющей инженерные навыки и глубокое понимание биологических процессов.

Резюме

Анализ тенденций роста спроса отрасли промышленной биотехнологии на инженерные кадры свидетельствует не столько о количественном, сколько о качественном изменении требований к специалистам. Ключевое значение приобретает развитие инженерных компетенций, определяющих способность организаций адаптироваться к научно-технологическим изменениям. Ускоренная цифровизация, внедрение автоматизированных систем управления и усложнение производственного оборудования формируют запрос на новые компетенции, выходящие за рамки традиционной инженерной подготовки. Важным направлением развития кадрового потенциала становится обновление инженерного образования с учетом специфики биопроизводств, расширение практико-ориентированных форм обучения, а также развитие программ переподготовки и повышения квалификации инженерных кадров. Дополнительную роль могут играть корпоративные механизмы передачи инженерных знаний и развитие систем наставничества внутри организаций.