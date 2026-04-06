Интеграция «Юнион» и «Релевантер» снижает затраты при поиске кандидатов на 20%

ИТ-холдинг «Т1» и WMT AI выпустили обновленное HR-tech решение на базе интеграции двух российских разработок — HR-платформы для автоматизации рекрутмента «Юнион» (вендор НОТА, входит в ИТ-холдинг «Т1») и «Релевантер». Компании объединили ИИ-подбор персонала и автоматизированный документооборот в единое решение. По оценке разработчиков, оно позволяет увеличить скорость найма в 50 раз и снизить затраты на поиск кандидатов на 20%. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

«Релевантер» использует искусственный интеллект для анализа резюме, проведения интервью и формирования профилей кандидатов. «Юнион» завершает процесс найма в корпоративном контуре: обеспечивает оформление документов, маршрутизацию согласований и другие административные этапы, которые обычно создают узкие места по времени у HR-команд и руководителей. Решение обладает высоким экспортным потенциалом и может использоваться на зарубежных рынках.

«Основным трендом в процессе найма сейчас становится создание архитектуры, которая интегрирует ИИ в решение повседневных задач и помогает оптимизировать рабочее время. Необходимо не просто внедрять очередные LLM, а создавать сервисы, которые будут эффективно работать на уровне процессов и организационных структур. Именно этому запросу отвечает наш проект», — сказала Виктория Кибкалова, владелец системы для автоматизации рекрутмента «Юнион».

«Интеграция Юнион и «Релевантер» отражает, как меняются HR-технологии. За счёт ИИ мы автоматизируем не только анализ резюме и проведение интервью, но и помогаем точнее оценивать соответствие кандидатов вакансии и выстраивать более управляемую коммуникацию между компаниями и соискателями. Такое сочетание технологий позволяет снижать затраты на рекрутмент при более высокой скорости принятия решений», — сказал Игорь Никитин, основатель компании WMT Group и WMT AI.