Интеграция «Юнион» и «Релевантер» снижает затраты при поиске кандидатов на 20%

ИТ-холдинг «Т1» и WMT AI выпустили обновленное HR-tech решение на базе интеграции двух российских разработок — HR-платформы для автоматизации рекрутмента «Юнион» (вендор НОТА, входит в ИТ-холдинг «Т1») и «Релевантер». Компании объединили ИИ-подбор персонала и автоматизированный документооборот в единое решение. По оценке разработчиков, оно позволяет увеличить скорость найма в 50 раз и снизить затраты на поиск кандидатов на 20%. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

«Релевантер» использует искусственный интеллект для анализа резюме, проведения интервью и формирования профилей кандидатов. «Юнион» завершает процесс найма в корпоративном контуре: обеспечивает оформление документов, маршрутизацию согласований и другие административные этапы, которые обычно создают узкие места по времени у HR-команд и руководителей. Решение обладает высоким экспортным потенциалом и может использоваться на зарубежных рынках.

Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать
Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать Телеком

«Основным трендом в процессе найма сейчас становится создание архитектуры, которая интегрирует ИИ в решение повседневных задач и помогает оптимизировать рабочее время. Необходимо не просто внедрять очередные LLM, а создавать сервисы, которые будут эффективно работать на уровне процессов и организационных структур. Именно этому запросу отвечает наш проект», — сказала Виктория Кибкалова, владелец системы для автоматизации рекрутмента «Юнион».

«Интеграция Юнион и «Релевантер» отражает, как меняются HR-технологии. За счёт ИИ мы автоматизируем не только анализ резюме и проведение интервью, но и помогаем точнее оценивать соответствие кандидатов вакансии и выстраивать более управляемую коммуникацию между компаниями и соискателями. Такое сочетание технологий позволяет снижать затраты на рекрутмент при более высокой скорости принятия решений», — сказал Игорь Никитин, основатель компании WMT Group и WMT AI.

Другие материалы рубрики

CNewsMarket впервые опубликовал карту ИТ-лидеров

Softline за 230 миллионов перепродал «Ростелекому» долю в его убыточном поставщике

Voxys получил три победы в премии «Хрустальная гарнитура» за проекты с «ОТП Банком», «Вкусно — и точка» и собственную HR-экосистему

Telegram начал клеймить пользователей, работающих на посторонних клиентах или через «зеркала»

Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать

Школьники теряют навыки мышления и правописания из-за постоянного использования нейросетей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
