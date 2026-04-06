DIS Group и «Сибирские интеграционные системы» договорились о внедрении совместных ИТ-решений по управлению данными

ИТ-компании DIS Group и «Сибирские интеграционные системы» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое направлено на ускорение цифровой трансформации клиентов за счет внедрения совместных инновационных ИТ-решений по управлению данными и операционной эффективности. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

В рамках подписанного соглашения партнеры намерены расширить интеграцию высокопроизводительной системы хранения и обработки данных Селена на базе технологий StarRocks с цифровой платформой «Эталон».

«Клиенты выбирают «Эталон» за богатую функциональность, которая без единой строчки кода позволяет создавать цифровые двойники объектов управления и гибко решать большинство операционных задач. Управленцы ценят нас за автоматическое выявление рисков и реальное сокращение времени на их устранение. Интеграция с платформой «Селена» от DIS Group дала нам кратный прирост данных для анализа при комфортных инвестициях. Результат — не просто ускорение цифровой трансформации, но и существенное повышение точности и своевременности управленческих решений. Уже сегодня синергия наших продуктов помогает клиентам повышать операционную эффективность и находить внутренние резервы для роста и дополнительных доходов», — сказал Денис Жирков, управляющий партнер ООО «Сибирские интеграционные системы».

«Партнерство DIS Group с «Сибирскими интеграционными системами» позволит российским компаниям и организациям сочетать удобство и скорость создания кастомизированных цифровых решений, а также настройки аналитических и операционных дашбордов в системе «Эталон» с широкими интеллектуальными возможностями и высокой скоростью системы хранения и обработки данных Селена», — сказал Артем Косилов, коммерческий директор DIS Group.

Цифровая платформа «Эталон» делает цифровую трансформацию доступной для широкого круга компаний, ускоряя ее в восемь раз (в том числе с применением ИИ).

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?
VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост? безопасность

«Эталон» позволяет не просто видеть данные на дашбордах, но и гибко строить онтологию бизнеса (цифровые двойники объектов управления и их связи), упростить процесс сбора и верификации данных, своевременно выявлять риски, прогнозировать сбои и автоматизировать процессы быстрее и дешевле, чем при классической разработке.

Бизнес-пользователям «Эталон» помогает превратить данные и аналитику в точные и своевременные действия в реальном мире.

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/