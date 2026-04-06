Более половины россиян регулярно смотрят фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах

Эксперты «Авито Рекламы» провели опрос среди более чем 8 тыс. жителей России в возрасте от 18 лет, чтобы выяснить, как респонденты выбирают фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах. Выяснилось, что большинство опрошенных смотрят фильмы и сериалы на стриминговых платформах, причем значительная часть из них — регулярно. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Онлайн-кинотеатры прочно вошли в повседневную жизнь жителей России: более половины опрошенных зрителей (52%) обращаются к платформам ежедневно или несколько раз в неделю. Еще 30% смотрят онлайн-контент раз в неделю и реже. Только 18% респондентов не пользуются онлайн-кинотеатрами совсем.

Чаще других контент смотрят пользователи 25–34 лет: среди них доля ежедневного просмотра достигает 34%.

Комедия остается самым популярным жанром — ее выбирают больше половины зрителей (54%). Триллеры и детективы держатся на втором месте с 44%. Фантастику и фэнтези предпочитают 36%. Романтика, драма и боевики набрали примерно поровну — 26%, 25% и 25%. Документальное кино смотрят 16%, реалити и шоу — 8%.

Почти половина зрителей (46%) не имеет определенных предпочтений и смотрит то, что подходит под настроение. Те, кто все же придерживается определенного жанра, чаще выбирают сюжетное кино — так ответили 17% опрошенных. Динамичный и захватывающий контент предпочитают 16%, лёгкий и развлекательный — 15%. Еще 6% респондентов сообщили, что включают контент параллельно с другими делами.

Главный ориентир при выборе фильма или сериала — жанр: на него опираются 44% зрителей. Еще треть (31%) перед просмотром листают подборки и рейтинги, 28% спрашивают совет у друзей и знакомых. Состав актёров или имя режиссера учитывают 22%, а обсуждениям в социальных сетях доверяют 18%. Рекомендательным алгоритмам платформы доверяют 13% — столько же, сколько тех, кто просто включает первое, что попалось.

При выборе онлайн-кинотеатра почти половина зрителей (49%) в первую очередь ориентируется на большой выбор фильмов и сериалов. Наличие новинок ценят 27%, удобные жанровые подборки — 22%, понятный интерфейс — 21%.

Реклама фильмов и сериалов влияет на выбор у значительной части аудитории: для 16% она входит в число главных факторов, еще 28% учитывают ее наряду с другими параметрами. Треть зрителей (35%) обращают на нее внимание время от времени. И только каждый пятый (21%) игнорирует рекламу полностью и выбирает самостоятельно.

«Онлайн-кинотеатры уже стали частью повседневного потребления контента, а значит, для брендов это среда с регулярным и повторяющимся контактом с аудиторией. При этом выбор здесь часто зависит от очень понятных факторов — жанра, настроения и актуальности конкретного релиза. Для рекламодателей это важный сигнал: в такой категории особенно эффективно работают кампании, которые быстро считываются и сразу попадают в текущий интерес пользователя», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

