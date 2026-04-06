Бизнес на 82% увеличил закупки телекоммуникационного оборудования для альтернативного доступа в интернет

На фоне ограничений в работе мобильного интернета российский бизнес начал активно инвестировать в альтернативные каналы связи. К такому выводу пришли аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро». Согласно данным экспертов, за последний год количество тендеров на закупку телекоммуникационного оборудования в среднем выросло на 82%. Об этом CNews сообщили представители ООО «ТендерПро».

Наиболее высокую динамику продемонстрировал сегмент оборудования для спутникового интернета — спрос на него увеличился на 104,8%.

Закупки стационарных систем связи выросли на 29,7%, а спутниковых телефонов — на 16,4%.

Наибольшую активность в организации торгов проявляют предприятия из ресурсоемких и стратегических отраслей: металлургическая промышленность; нефтегазовый сектор; химическая промышленность; агропромышленный комплекс (АПК).

География закупок сосредоточена в крупных промышленных и административных центрах.

Лидером по количеству тендеров стали: Москва и Московская область (22,8% от общего объема); Санкт-Петербург и Ленинградская область (8,2%); Краснодарский край (3,5%); Свердловская область (3,2%); Ростовская область (3%).

«Ограничения мобильного интернета усложнили жизнь коммерческим предприятиям. Чтобы хоть как-то минимизировать свои потери, бизнес стал чаще переходить на Wi-Fi, а также альтернативное телекоммуникационное оборудование для обеспечения беспрерывной работы. По нашим подсчетам, число торгов на него выросло в среднем на 82%», — сказала директор по развитию цифровых продуктов ООО «ТендерПро» Ольга Горчицына.