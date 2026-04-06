Разделы

Интернет Веб-сервисы Искусственный интеллект
|

«Акрон» создала корпоративный ИИ-портал для своих сотрудников

Специалисты компании «Акрон» разработали и внедрили корпоративный ИИ-портал для сотрудников предприятий группы. Решение упростило доступ к базам знаний, инструкциям и регламентам и помогает в повседневной работе. Об этом CNews сообщил представитель компании.

ИИ-портал поддерживает работу с внутренними материалами и помогает в типовых задачах: поиск и навигация по документам, подготовка черновиков текстов и писем, а также справочные рекомендации по корпоративным процедурам и сервисам. При подготовке ответов ИИ-портал опирается на внутренние документы, инструкции и регламенты.

В основе ИИ-портала применен гибридный подход: для задач, связанных с корпоративными знаниями и внутренними материалами, используются локальные модели, развернутые в защищенном контуре, а для отдельных сценариев подключаются внешние облачные языковые модели. Это позволяет выбирать оптимальный инструмент под конкретную задачу и обеспечивать баланс качества и скорости ответа при соблюдении требований информационной безопасности.

В настоящее время проект находится на этапе интеграции с корпоративной ERP-системой ИСА собственной разработки. Это позволит встроить ИИ в рабочие процессы и использовать актуальные данные для поддержки принятия решений сотрудниками.

«Мы стремимся к созданию высокоэффективной интеллектуальной среды, в которой ИИ дополняет экспертизу сотрудников. Такой подход помогает нам двигаться к умной организации, где человек и ИИ работают вместе», — отметил Денис Гузанов, генеральный директор Acron Digital («АйТиОфис»).

Подписаться на новости Короткая ссылка


CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/