Whoosh анонсирует новый этап партнерства с подпиской «СберПрайм» в сезоне 2026

Сервис кикшеринга Whoosh и подписка «СберПрайм» анонсируют новый этап партнерства: в этом сезоне пользователи кикшеринга со «СберПрайм» снова получат привилегии. В Whoosh отмечают, что пользователи подписки совершают в два раза больше поездок на самокатах и велосипедах сервиса. Об этом CNews сообщили представители Whoosh.

В 2026 г. Whoosh и «СберПрайм» усиливают предложение для своих клиентов: подписчикам «СберПрайм» в сервисе Whoosh будут доступны безлимитные бесплатные старты, до 25 минут бесплатного бронирования самоката перед поездкой и 10% кешбэк в вушбаллах с каждой поездки.

В 2025 г. Whoosh и «СберПрайм» сделали сервис микромобильности для общей аудитории доступнее: владельцы подписки «СберПрайм» могли пользоваться кикшерингом с бонусами и скидками.

В результате, они чаще ездили на электросамокатах Whoosh: за сезон совершили на 103% больше поездок по сравнению со среднестатистическими пользователями, а средняя выручка на пользователя была на 79% выше, чем у остальной аудитории. Партнеры отмечают, что интеграция увеличила число новых пользователей у основного продукта каждого бренда. При этом новые пользователи с подпиской «СберПрайм» продолжают чаще пользоваться кикшерингом и в следующем месяце по сравнению с теми, кто воспользовался сервисом впервые.

Макс Федоров, директор по маркетингу Whoosh: «Наша экспертиза — качественный продукт в области транспорта. Мы объединяемся в альянсы с экспертами и сильными брендами в сферах банкинга, телекома, e-com и ритейла, чтобы предложить общим клиентам дополнительные выгоды. Опыт прошлого сезона со «СберПрайм» показал, что такие проекты работают: пользователи, подключившие оффер, совершили почти вдвое больше поездок за сезон, а их выручка на пользователя была примерно на 79% выше, чем у остальной аудитории. Это модель win-win: партнеры усиливают свои продукты современным технологичным решением, мы увеличиваем лояльную базу пользователей, предлагая им качественный и удобный сервис».

Анна Кашницкая, Директор дивизиона «СберПрайм»: «Для нас важно, чтобы подписка приносила выгоду клиентам не эпизодически, а каждый день — в дороге, в магазинах, в офисе, на отдыхе. Поэтому при выборе партнера мы прежде всего смотрим на преимущества продукта и интерес к нему со стороны широкой аудитории. Сотрудничество с Whoosh — именно такой кейс: сервис органично встроен в городской ритм, а наша синергия делает привычные сценарии проще и выгоднее».

