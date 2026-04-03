Сергей Ляджин назначен техническим директором VK. На позиции СТО Сергей будет отвечать за масштабирование ключевых технологических решений VK. Об этом CNews сообщили представители VK.

В новой роли он объединит команды разработки в нескольких направлениях, включая социальные платформы, медиаконтент, облачную инфраструктуру, технологии рекламы и генеративного ИИ.

Консолидация стратегических направлений под руководством Сергея ускорит процесс внедрения единых технологий в проектах VK. Это сократит затраты на разработку и инфраструктуру, ускорит создание новых продуктов и внедрение изменений в существующие сервисы.

vk1.jpg

Биография

Сергей Ляджин присоединился к VK в 2023 г. в должности технического директора социальной сети ВКонтакте. До VK Сергей более 15 лет занимался разработкой высоконагруженных систем. Ранее он отвечал за разработку биржевых и брокерских сервисов, в течение 10 лет на руководящих позициях развивал и разрабатывал сервисы «Яндекса».




CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/