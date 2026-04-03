Российские кафе и рестораны начнут использование ИИ-кассиров

Компания «ИННО», участник «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработчик ИТ-решений для ресторанов и кафе inno clouds, создала ИИ-кассира. Разработка полностью имитирует человеческое общение с клиентом, способна помочь определиться с выбором и ускоряет процесс обслуживания клиента на 35%. До конца 2026 г. ИИ-кассир начнет работу более, чем в 350 заведениях в России. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

От классического киоска самообслуживания ИИ-кассир отличается простотой общения и процесса заказа: посетителю достаточно назвать предпочтительное блюдо, и система подберет ему оптимальные позиции, экономя время на поиске и изучении меню на экране.

«Ресторанная отрасль в России — один из самых консервативных сегментов бизнеса в части внедрения ИТ-инноваций, при этом один из самых чувствительных к потребительским предпочтениям, уровню удовлетворенности сервисом и экономическим факторам. В настоящее время мы видим интерес предприятий сегмента гостеприимства и общественного питания к решениям по роботизации процесса приготовления блюд, цифровизации проверки качества ингредиентов, приема заказов и обслуживания покупателей. Решение inno clouds позволяет не только автоматизировать процесс обслуживания, но и повысить удовлетворенность гостя за счет «интеллектуального» общения. В Фонде «Сколково» карта решений для сферы гостеприимства и общественного питания состоит из более чем 150 продуктовых предложений, и мы ожидаем рост спроса на них в течение ближайших 2-5 лет», — сказала Ольга Стрелова, директор по работе с партнерами (ритейл) Центра экспертизы и коммерциализации Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ).

ИИ-кассир располагает возможностью предоставить пользователю исчерпывающую информацию о продукте, в том числе о пищевой ценности блюда, о его возможных модификациях, а также сообщить, например, об аллергенах, что позволит сразу исключить данный ингредиент из процесса приготовления.

«Разработка ИИ-кассира велась с марта 2025 г., это первый подобный продукт в России. Сейчас она уже полностью готова к внедрению в российских ресторанах и кафе. В целом, такой формат больше подходит для точек быстрого питания или для фуд-кортов и кофеен, в основном, потому что ускоряет процесс обслуживания клиента в два раза и может увеличить выручку заведения на 15-30%. Сейчас ИИ-кассир уже внедряется в заведениях, до конца года планируется подключить более 350 различных кафе, ресторанов и фуд-кортов», — отметил Александр Буравцов, генеральный директор inno clouds.

Платформа inno clouds предлагает решения для самостоятельного оформления заказов в ресторанах, кофейнях и сетевых форматах общественного питания: киоски и планшеты самообслуживания, QR-меню, электронные очереди и цифровые сценарии заказа. В основе решений — ИИ-допродажи и управление сценарием покупки, которые, по информации разработчиков, позволяют ресторанам увеличивать средний чек в среднем на 22% и выручку без роста ФОТ и нагрузки на персонал. Решения inno сlouds установлены более, чем в 400 кафе, ресторанах и фуд-кортах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и городах Дальнего Востока.