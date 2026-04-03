Пользователи смогут опереться на отзывы надежных авторов при выборе организаций и товаров в «Поиске Яндекса»

В «Поиске» появилась отметка «Я надежный автор» — ее получают доверенные пользователи, которые регулярно оставляют развернутые и информативные отзывы на организации, товары и другие объекты, которые они посещали, покупали или пользовались их услугами. Отзывы таких авторов имеют больший вес в рейтинге и могут показываться выше, помогая сделать выбор другим. Согласно исследованию компании, каждый пятый пользователь читает отзывы перед покупкой. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Пользователи смогут увидеть отзывы надежных авторов, когда ищут организации, товары, врачей или финансовые продукты. Уже сегодня у каждой десятой организации в «Поиске Яндекса» есть отзыв от надежного автора. Всего отметку получили уже более 60 тыс. человек и в будущем количество таких пользователей будет только увеличиваться. Отзывы и оценки надежных авторов заметнее в интерфейсе и сильнее влияют на рейтинг организаций. Благодаря этому пользователь может получить более ясный сигнал доверия, опереться на проверенное мнение и увереннее принимать решения при выборе организации или товара в «Поиске Яндекса».

Система проверки отзывов в поиске «Яндекса» постоянно совершенствуется. Она состоит из собственной модели машинного обучения, которая проверяет оставленные в Поиске отзывы, а решения модели периодически перепроверяются специально обученными специалистами. Технология регулярно помогает выявлять и не пропускать отзывы, которые не отражают реальный опыт пользователя.