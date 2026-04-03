ОДК созданы решения для развития сети центров обработки данных и локальных энергообъектов

«Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) представляет газотурбинные установки для снабжения сети центров обработки данных. В эпоху цифровизации развитие таких объектов становится одним из ключевых факторов устойчивости и роста экономики. Разработки ОДК также ориентированы на развитие локальной индустриальной и муниципальной энергетической инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители ОДК.

В продуктовой линейке ОДК представлены двигатели, которые могут удовлетворить растущие потребности в оборудовании для проектов распределенной генерации. Спрос на энергетические решения для снабжения центров обработки данных －новый тренд рынка.

«В условиях глобальной цифровизации обладание объектами генерации превращается в стратегическое преимущество. Развитие центров обработки данных －это один из ключевых драйверов трансформации энергетического сектора. В ОДК созданы решения, способные стать технологической базой растущих энергетических потребностей цифровой экономики. Например, в Ярославской области эксплуатируется Тутаевская ПГУ-ТЭЦ мощностью 52 мегаватта на базе двигателей ГТД-8/РМ, которая демонстрирует успешную интеграцию в систему энергоснабжения центра обработки данных. Парогазовая установка обеспечивает бесперебойность питания ЦОД, а утилизация тепла дополнительно идет на городскую инфраструктуру», – сказал генеральный директор «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев.

На предприятиях ОДК на сегодняшний день выпущено более 550 газотурбинных энергетических агрегатов суммарной мощностью более 5,5 ГВт. Большая часть энергообъектов, построенных с применением этого оборудования, квалифицируется как объекты распределенной генерации. «ОДК Инжиниринг» создает быстровозводимые энергоагрегаты мощностью 25 и 32 МВт на базе модернизированного индустриального двигателя НК-37. Электростанции на базе двигателя НК-37 будут выпускаться в контейнерном и передвижном исполнении, что позволит обеспечить энергоснабжение удаленных и энергодефицитных регионов России. Также ведется проектирование мобильных ГТЭС малой мощности до 2,5 Мвт, на которые формируется спрос со стороны потребителей.