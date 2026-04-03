Обновление «Гарда Anti-DDoS» усиливает защиту веб-приложений и упрощает работу с инцидентами

Компания «Гарда» выпустила обновленную версию «Гарда Anti-DDoS». Решение усиливает защиту на уровне приложений и делает управление системой более доступным за счет нового модуля и упрощенного интерфейса. Оно помогает точечно блокировать атаки, снижать нагрузку на специалистов и быстрее реагировать на инциденты. Об этом CNews сообщили представители «Гарда».

«Гарда Anti-DDoS» – программный комплекс, направленный на защиту сетевой инфраструктуры от сложных комбинированных DDoS-атак на уровнях L3-L7.

Модуль L7-экран. В новой версии «Гарда Anti-DDoS» реализован модуль L7-экран, предназначенный для фильтрации шифрованного трафика на прикладном уровне. Инструмент обнаруживает и останавливает вредоносные веб-запросы без блокировки IP-адреса источника. Модуль выявляет и предотвращает SQL-инъекции, XSS, RFI и другие атаки. L7-экран дополняет эшелонированную систему безопасности Anti-DDoS, усиливая защиту на уровне приложений.

Упрощенный вариант интерфейса – Anti-DDoS Core. Новый режим позволяет быстрее развернуть защиту объектов и работать с комплексом без необходимости глубокого погружения в сетевые протоколы и сложные настройки. Это снижает порог входа для пользователей и упрощает реагирование на инциденты, что особенно важно в условиях ограниченности ресурсов ИБ-команд.

Расширение возможности анализа журналов веб-серверов. В систему добавлена поддержка произвольных атрибутов. Это позволяет создавать шаблоны выявления угроз на основе дополнительных полей логов, даже если они не были заранее описаны. Такой подход повышает точность выявления источников вредоносного трафика.

«Обновление «Гарда Anti-DDoS» направлено на повышение эффективности защиты при одновременном снижении сложности эксплуатации. Улучшенный инструментарий позволяет заказчикам быстрее выявлять угрозы, точнее реагировать на атаки и адаптировать систему под актуальные сценарии использования», – отметил Вадим Солдатенков, руководитель группы продуктов «Гарда Anti-DDoS».

Другие материалы рубрики

В заказной разработке стали платить меньше. Как это стало возможным?

В России резко подорожали отечественные антивирусы. Цены взлетели на 15%

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов

Серверы антивируса eScan взломали, скомпрометировали и раздавали с них вредонос

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Файерволы Fortinet подвергаются автоматизированным атакам

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
Показать еще
VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/