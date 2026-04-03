МТС расширила пропускную способность фиксированной сети на Южном Урале в полтора раза

МТС обновила оборудование и программное обеспечение для работы фиксированной сети в Челябинской области. Это расширило пропускную способность ШПД-инфраструктуры в полтора раза и увеличило скорость домашнего интернета в трех городах Южного Урала – Челябинске, Магнитогорске и Миассе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты обеспечили пользователей домашнего интернета МТС более быстрым доступом к сетевым ресурсам и скачиванию файлов даже в вечерние часы повышенной нагрузки на инфраструктуру. Новый уровень качества сети уже доступен геймерам и любителям онлайн-просмотра фильмов в HD-качестве.

Высокая пропускная способность магистральных каналов фиксированной связи актуальна для организаций, территориально расположенных в разных офисах, а также для компаний, работающих с большим объемом данных, включая промышленные производства, транспортные компании и других предприятий, использующих облачное хранение, удаленное видеонаблюдение, базы данных и другие ИТ-ресурсы.

«Техническое решение, реализованное на фиксированной сети в Челябинской области, стало результатом работы большой команды программистов и инженеров МТС. На Южном Урале мы увеличили пропускную способность магистральных каналов в полтора раза и расширили «узкое горлышко», благодаря чему повысили стабильность подключения на максимальной скорости до 1 Гбит/с. Это повышает качество наших фиксированных услуг – домашнего интернета и цифрового телевидения, а вместе с этим делает наши конвергентные тарифы, объединенные с мобильной связью для всей семьи и другими цифровыми сервисами, более удобными», – сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.