«Геоскан» и Тимирязевская академия объединяют усилия для технологического развития аграрной отрасли через образование

ГК «Геоскан» и Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на развитие образовательных и научных проектов в сфере инженерных технологий для аграрной отрасли. Стороны планируют готовить специалистов по применению беспилотных и робототехнических решений в сельском хозяйстве. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан».

Соглашение предусматривает разработку совместных образовательных программ и проведение прикладных исследований. Особое внимание уделят созданию практикоориентированной среды обучения. В образовательные траектории интегрируют беспилотные системы, роботизацию и технологии мониторинга сельскохозяйственных процессов.

«Цифровые технологии, беспилотные решения и автоматизация уже меняют агропромышленный комплекс, повышая эффективность производства и требования к подготовке специалистов. В этих условиях важно интегрировать современные инженерные решения в образовательные программы. Сотрудничество с Тимирязевской академией позволит объединить научно-образовательную экспертизу университета и индустриальный опыт «Геоскана» для подготовки кадров, способных работать с новыми технологическими системами в сельском хозяйстве», — отметил заместитель генерального директора по направлению «Образование» компании «Геоскан Москва» Даниил Золотник.

«Современное сельское хозяйство – это инновации и технологическое лидерство. Сотрудничество с ГК «Геоскан» является стратегически важным шагом для Академии. Объединение научно-образовательной экспертизы с индустриальными наработками позволит нам разрабатывать и внедрять передовые образовательные программы. Совместные проекты усиливают практическую подготовку студентов и формируют компетенции, полностью соответствующие текущим и будущим запросам отрасли. Мы готовим высококлассных специалистов, способных обеспечить технологическую модернизацию и устойчивое развитие аграрного сектора России», — сказал ректор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, академик РАН Владимир Трухачев.

Реализация совместных инициатив будет способствовать развитию инженерных компетенций в аграрном образовании и укреплению кадрового потенциала высокотехнологичного сельского хозяйства.