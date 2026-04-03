«Геоскан» и «Океаника» объединяют усилия для развития мультисредной робототехники

ГК «Геоскан» и компания «Океаника» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство нацелено на запуск образовательных и технологических инициатив в сфере мультисредной робототехники. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан».

Стороны объединят компетенции в области беспилотных авиационных систем (БАС) и подводной робототехники, чтобы предложить новые подходы к инженерной подготовке. В планах – интеграция образовательных продуктов компаний, совместная разработка робототехнических комплексов, способных работать в различных средах: в воздухе, под водой, на земле. Такие решения востребованы в образовательных программах и инженерных соревнованиях.

Партнерство позволит «Геоскану» усилить образовательную экосистему за счет решений в области водной робототехники, а «Океанике» — нарастить масштабы деятельности и вывести продукты в новые сферы применения.

«Сегодня важно не просто знакомить школьников и студентов с отдельными технологиями, а формировать у них системное инженерное мышление. Совместная работа с «Океаникой» позволит выстраивать такой подход через решения, объединяющие программирование, навигацию, управление устройствами в различных средах. Это важный шаг для подготовки специалистов нового поколения», — отметил заместитель генерального директора по направлению «Образование» компании «Геоскан Москва» Даниил Золотник.

«Развитие образовательной робототехники невозможно без тесного взаимодействия разработчиков, производителей и педагогического сообщества. Партнерство с «Геосканом» дает возможность объединить сильные стороны двух команд и создавать решения на новом технологическом уровне, которые будут востребованы как в учебном процессе, так и в более широком контексте подготовки кадров для технологических отраслей», — сказала основатель компании «Океаника» Ольга Киртянова.

