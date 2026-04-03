«Геоскан» и Методсовет по технологии объединят усилия для внедрения беспилотных технологий в школьное образование

ГК «Геоскан» и АНО «Национальный методический совет по технологическому образованию» заключили соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на ускорение внедрения модулей по беспилотным технологиям в школьную программу. В рамках партнерства уже опубликованы поурочные материалы, которые обеспечивают методическую поддержку преподавания робототехники и БАС в соответствии с обновленным ФГОС. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан».

Поурочные планы разработаны для учащихся 8–9 классов по предмету «Труд (технология)», модулю «Робототехника». Они соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и Федеральной рабочей программы. Материалы рассчитаны на 12 академических часов для 8 класса и 6 часов для 9 класса.

Комплект включает описания теоретических и практических занятий, рекомендации для педагогов, задания для учеников и инструкции по проведению уроков. Темы охватывают историю беспилотной авиации, устройство беспилотных авиационных систем и базовые принципы управления беспилотным воздушным судном.

«Сегодня один из главных вызовов технологического образования состоит в том, чтобы дать школе не только оборудование, но и понятную методическую базу для его использования. Учителю нужен не набор разрозненных материалов, а готовый инструмент, который можно взять и встроить в учебный процесс. Поэтому для нас важно, что совместно с “Методсоветом по технологии” мы можем не просто говорить о внедрении беспилотных технологий в образование, а давать педагогам конкретные поурочные решения, соответствующие федеральной программе и уже готовые к применению в классе», — отметил заместитель генерального директора по направлению «Образование» компании «Геоскан Москва» Даниил Золотник.

Материалы размещены в проекте «Методический кабинет по труду и технологии», который помогает образовательным организациям внедрять обновленные программы и дает учителям готовые решения для работы с новыми технологическими модулями.

«Партнерство с технологическими компаниями позволяет системе образования быстрее реагировать на изменения и наполнять учебный процесс актуальным содержанием. Особенно важно, когда в школу приходят не только новые технологии и оборудование, но и готовые методические решения, которые помогают педагогу начать работать с ними без длительной подготовки. Именно такой подход позволяет последовательно обновлять технологическое образование и формировать у школьников востребованные инженерные компетенции», — сказал исполнительный директор АНО «Национальный методический совет по технологическому образованию» Дмитрий Махотин.

Поурочные материалы основаны на опыте Геоскана в разработке и методическом сопровождении решений для обучения беспилотным технологиям. С образовательной экосистемой компании сегодня взаимодействуют более 7000 школ, 125 колледжей и 75 вузов России.