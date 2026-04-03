Разделы

Цифровизация
|

eLibrary.ru и Inventorus заключили соглашение о создании единой среды для анализа научно-технической информации

Научная электронная библиотека eLibrary.ru и платформа интеллектуального анализа научно-технической информации Inventorus договорились о сотрудничестве. Cтороны подписали соответствующий меморандум. Партнерство предполагает объединение данных о российских научных публикациях с инструментами ИИ-аналитики. Об этом CNews сообщили представители Inventorus.

Для российской науки это означает движение к новой модели работы с научной информацией. Если раньше исследователи и R&D-команды были вынуждены использовать несколько несвязанных инструментов, то сейчас речь идет о формировании более цельной информационной среды.

Новая связка позволит сократить время на поиск и обработку данных, а также упростить выявление научных и технологических трендов, значимых связей и перспективных направлений исследований.

«Сегодня уже недостаточно просто иметь доступ к информации. Важно уметь быстро превращать ее в выводы и решения. Именно в этом мы видим смысл новой исследовательской инфраструктуры», — отметил основатель и генеральный директор Inventorus Евгений Елфимов.

«Мы видим конкретные точки интеграции наших продуктов и понимаем, что можем создать вместе нечто большее, чем каждый по отдельности. Наша цель - инфраструктура, которая реально изменит качество работы с научной информацией в России», — сказал Геннадий Еременко, генеральный директор НЭБ eLibrary.

На фоне растущего значения научно-технической информации для технологического развития такое сотрудничество выходит за рамки обычного отраслевого партнерства. Фактически речь идет о создании новой логики работы со знанием, где данные становятся не только архивом, но и динамическим инструментом развития науки и технологий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/