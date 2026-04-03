«БСС ИИ» аккумулирует технологии для бизнеса и госсектора в Max

Компания «БСС ИИ» предлагает бизнесу и государственным организациям готовое решение для автоматизации взаимодействия с клиентами и гражданами в мессенджере Max. Интеграция речевых технологий «БСС ИИ» с национальным мессенджером открывает новые возможности для удобного, персонализированного и безопасного обслуживания. Об этом CNews сообщили представители BSS.

Компания «БСС ИИ» заключила партнерское соглашение с национальным мессенджером Max об интеграции речевых решений. В рамках сотрудничества обеспечена полная совместимость программных продуктов «БСС ИИ», построенных на базе интеллектуальной диалоговой платформы D2VerbAI, с интерфейсами и API Max.

Это позволит партнерам совершенствовать свои сервисы, а бизнесу и государственному сектору — подключить альтернативный канал коммуникации с клиентами, сделав обслуживание более быстрым, удобным и персонализированным.

Ключевым элементом интеграции выступает чат-платформа, разработанная компанией «БСС ИИ». Она выполняет роль универсального шлюза, обеспечивающего маршрутизацию сообщений между виртуальным ассистентом и API мессенджера Max.

Чат-платформа позволяет бизнесу и организациям управлять обращениями в Max и других каналах через единый интерфейс. Система сохраняет полную историю взаимодействия с клиентом, автоматизирует рутинные задачи, снижает нагрузку на контакт-центр и упрощает работу операторов.

«Интеграция нашей интеллектуальной платформы D2VerbAI с национальным мессенджером Max — закономерный шаг в эволюции клиентских сервисов. Наша задача — не просто добавить новый канал связи, а создать персонализированный клиентский опыт на основе чат-платформы, речевых решений и технологий «БСС ИИ». Партнерство с Max открывает доступ к аудитории более 107 миллионов пользователей. Это уникальная возможность для организаций масштабировать свои сервисы и сделать их по-настоящему доступными», — сказал директор по развитию партнерских продаж компании BSS Артем Роменский.