Виртуальный помощник «МегаФона» научился распознавать голоса роботов и дипфейки

Виртуальный ассистент «Ева» от «МегаФона» научилась определять, что абоненту дозвонился робот или голос собеседника является дипфейком: многофакторная модель определяет признаки синтезированной речи, анализируя множество параметров звуковой волны. Причем «Ева» способна распознать как полезный «синтез» — например, уведомление о доставке товаров, так и мошеннический — чаще всего это подделанный голос настоящего человека, например, члена семьи, руководителя или даже знаменитости. Мошенники используют его для обмана, создав голос при помощи нейросети.

О том, что голос собеседника может быть роботом, «Ева» будет сообщать прямо во время разговора. В случае, если одновременно с синтезом будут определены признаки мошенничества, звонок будет разъединён: искусственный интеллект анализирует речь в режиме реального времени, и, если появляются опасные или подозрительные паттерны — «Ева» сообщает абоненту о потенциальной угрозе и разъединяет такой звонок. Важно отметить, что признаки синтезированной речи — далеко не всегда сигнал о риске мошенничества: это может быть безобидный робот, информирующий о доставке или иных сервисах. Таких роботов «Ева» отличает о злонамеренных, и разговор с ними прерывать не будет.

«Функция по защите от голоса, подделанного нейросетью, входила в топ-3 по итогам опроса о самых ожидаемых возможностях «Евы», абоненты выражали высокое желание пользоваться такой услугой. Мы слышим своих клиентов, поэтому внедрение такого сервиса стало не только логичным решением в условиях увеличения случаев мошенничества и усложнения схем обмана, но и нашим ответом на запрос аудитории и продолжением нашей стратегии клиентоцентричности», — сказал коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

Возможности виртуального помощника «Евы» теперь представлены тремя подписками: «Секретарь+» поможет записать телефонные разговоры пользователя и при необходимости ответит за него на звонок, «Моя безопасность+» заблокирует иностранные номера, защитит от мошенников и спама, а «Семейная безопасность+» позволит активировать защиту от мошенников не только для себя, но и для членов семьи.