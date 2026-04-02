«ЭРА-ГЛОНАСС» поможет осуществлять мониторинг режима труда и отдыха водителей такси

АО «ГЛОНАСС» и АНО «Общественный совет по развитию такси» договорились о совместной работе по развитию сервисов для таксомоторной отрасли России на базе госинформистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщил представитель АО «ГЛОНАСС».

«Сотрудничество, главным образом, будет направлено на апробацию систем мониторинга состояния водителя и внедрение передовых систем контроля стиля вождения с использованием госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Раннее выявление усталости водителя, ухудшения самочувствия или нештатного поведения позволит повысить безопасность пассажироперевозок в такси, в перспективе — снизит количество аварий с участием такси и повысит прозрачность отрасли», – сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Стороны также договорились о подготовке совместных предложений по совершенствованию законодательства в области такси и навигационной деятельности, а также разработают ряд аналитических и статистических справок о состоянии отечественного рынка такси и технических возможностях навигационного оборудования.

Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать
Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать Телеком

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова отметила, что внедрение подобных решений требует взвешенного подхода: «Для отрасли принципиально важно, чтобы новые технологии действительно повышали безопасность перевозок, а также способствовали развитию бизнеса, а не создавали дополнительной нагрузки на перевозчиков. Совместная работа позволит оценить, какие решения могут быть эффективны и применимы в реальных условиях работы такси».

В Общественном совете по развитию такси подчеркивают, что внедрение цифровых инструментов будет основываться на практическом опыте и учитывать, как вопросы безопасности, так и экономику работы перевозчиков.

Другие материалы рубрики

Киберразведка, которая защищает бизнес: обзор нового российского решения

МТС, «Мегафон», «Билайн», Т2 к 2027 году могут установить почти 9000 российских базовых станций

Почему PDF в России стал хаосом: разные программы по-разному читают один и тот же файл

В России разработали очки, умеющие бороться с депрессией

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

В России создан подводный робот-беспилотник для исследования Арктики

Техника

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
Показать еще
