«ДОМ.РФ Технологии» выступит организатором сессии по кибербезопасности в стройотрасли

14 апреля в рамках Форума ГосСОПКА «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) проведёт сессию «Кибербезопасность в строительной отрасли и ЖКХ. Угрозы и вызовы при цифровизации процессов».

Модератором сессии выступит управляющий директор по информационной безопасности ПАО ДОМ.РФ, директор по ИБ «ДОМ.РФ Технологии» Дмитрий Шарапов.

К участию приглашены представители Минстроя России, руководители крупных организаций жилищного строительства Москвы и регионов, подведомственные учреждения Минстроя, а также государственные учреждения и институты строительства Москвы и Московской области.

Сессия ориентирована на специалистов в области информационной безопасности, руководителей ИТ- и цифровых подразделений строительных компаний, представителей регулирующих органов и профильных институтов.

Ключевые темы для обсуждения: управление активами, определение границ и периметра организации, реагирование на инциденты и компьютерные атаки, расстановка приоритетов при выборе мер защиты, а также разбор реальных инцидентов из практики.

Форум ГосСОПКА пройдёт 14–15 апреля 2026 года и станет ключевой ежегодной площадкой для обсуждения практических вопросов комплексного противодействия компьютерным атакам. Организатор − Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ).

Место проведения сессии: Зал 2 «Атом» кластера «Ломоносов» ИНТЦ МГУ «Воробьёвы горы» (Раменский бульвар, 1, Москва).

Начало 14 апреля 2026 г в 16:15.

Регистрация на форум: https://forum.gossopka.ru/registration.

Рекламаerid:2W5zFG3CSB3Рекламодатель: ПАО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/1027700262270Сайт: www.domrf.ru

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/