«Академия АйТи FabricaONE.AI» и ГУУ договорились о стратегическом сотрудничестве в подготовке кадров для цифровой экономики

«Академия АйТи FabricaONE.AI» (акционер – ГК Softline) и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет управления» (ГУУ) подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие образовательных программ и формирование современной системы подготовки специалистов, востребованных российским бизнесом. Соглашение закрепляет долгосрочное взаимодействие сторон в области дополнительного профессионального образования и предполагает комплексный подход к развитию образовательной среды: от разработки программ до реализации совместных проектов и мероприятий.

Ключевым направлением сотрудничества станет создание и внедрение образовательных программ, ориентированных на актуальные потребности рынка. Речь идет как о программах повышения квалификации, так и о профессиональной переподготовке, которые будут разрабатываться с учетом практических задач бизнеса и требований к современным специалистам. Особый акцент стороны делают на практико-ориентированности обучения. Это означает интеграцию реальных кейсов, участие экспертов-практиков и постоянную актуализацию содержания программ, с учетом динамики технологий и трансформации отраслей.

«Академия АйТи FabricaONE.AI» и ГУУ планируют развивать совместную экспертную и просветительскую деятельность. Предусмотрено проведение мероприятий, направленных на обмен опытом, совместную работу с отраслевыми трендами и формирование профессионального сообщества.

Стороны также планируют выстраивать устойчивый обмен экспертизой и совместно работать над совершенствованием подходов к подготовке специалистов, включая развитие новых форматов обучения и образовательных сервисов.

«Сегодня на рынке востребован качественный сплав академического фундамента с живой индустриальной экспертизой. Наше партнерство с Государственным университетом управления позволяет создать синергию, где теория управления сочетается с актуальными технологическими кейсами. В рамках совместных образовательных проектов мы будем готовить руководителей, решающих управленческие задачи в условиях неопределенности и быстро меняющихся внешних факторов, когда ключевую роль играют скорость адаптации, работа с изменениями и внедрение передовых цифровых решений», — отметил Игорь Морозов, ректор «Академии АйТи FabricaONE.AI».

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать цифровизация

«Государственный университет управления на протяжении свыше ста сорока лет готовит управленческие кадры для российской экономики. Сегодня мы видим, что современному руководителю недостаточно владеть классическими инструментами менеджмента — он должен формировать цифровую повестку предприятия, понимать архитектуру данных, управлять технологическими изменениями и принимать решения на стыке бизнеса и технологий. Партнерство с «Академией АйТи FabricaONE.AI» формирует уникальное сочетание компетенций: наша управленческая школа, фундаментальная база бизнес-образования и традиции подготовки руководителей соединяются с живой индустриальной экспертизой, актуальными проектами цифровой трансформации и доступом к передовым ИТ-решениям. Высшая школа бизнеса и технологий ГУУ, выступающая исполнителем данного соглашения, будет развивать совместные программы, где студенты и слушатели не просто изучают цифровые инструменты, но учатся выстраивать дорожные карты изменений, оценивать экономику ИТ-проектов, работать с сопротивлением и переводить технологические возможности в измеримые бизнес-результаты. Именно это сочетание управленческого фундамента и цифровой экспертизы становится конкурентным преимуществом выпускника и востребовано российским бизнесом», — сказал проректор Государственного университета управления Дмитрий Брюханов.

В перспективе партнерство будет развиваться как практическая площадка для подготовки руководителей, которым предстоит решать прикладные управленческие задачи: выстраивать процессы, работать с командами и адаптировать организации к изменениям в условиях цифровой трансформации.

Другие материалы рубрики

Охватить юридически значимым ЭДО все документы пока невозможно

Замглавы Минцифры на СВО возглавит направление БПЛА и противодействия им в «БАРС-Курск»

В заказной разработке стали платить меньше. Как это стало возможным?

Китайский производитель роботов ищет специалистов с зарплатой $18 миллионов

Благодаря новым технологиям данные из архивов БТИ попадут в ГИС ЖКХ

На завод за счастьем и стабильностью. Лишившаяся работы программистка выучилась на сварщика и стала жить лучше

Техника

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
Показать еще
