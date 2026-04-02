2026 станет для сервисов зарядной инфраструктуры годом серьезных трансформаций бизнес-модели

PowerApp Sharing объявил о расширении бизнеса: в структуре платформы появятся новые технологические модули для партнёрских интеграций, обработки данных и управления распределенной сетью сервисных устройств.

Сеть аренды зарядных устройств PowerApp объявила о расширении бизнеса и переходе к экосистемной модели в сегменте городской сервисной инфраструктуры. На фоне роста рынка сервисов «последней мили» компания усиливает технологическое направление и развивает платформу, которая объединяет сеть зарядных станций, цифровые сервисы и партнерские интеграции, позволяя управлять устройствами, анализировать пользовательские сценарии и встраиваться в партнерские локации.

Инфраструктура зарядных станций уходит в финтех

Отдельный фокус — развитие партнерских программ. Компания планирует расширять сотрудничество с банками и сервисными площадками, создавая единую инфраструктуру сервисов, встроенных в повседневные сценарии горожан.

В компании отмечают, что переход к такой модели отражает общий тренд рынка: инфраструктурные сервисы всё чаще становятся частью цифровых платформ, а не отдельными продуктами.

PowerApp Sharing тестирует интеграцию своей инфраструктуры в банковский сегмент. Для бизнеса это означает переход к новой модели масштабирования: рост сети обеспечивается не только физическим размещением устройств, но и за счет дистрибуции через отделения банков и доступа к их аудитории. Одновременно меняется и поведенческая модель потребления — сервис становится не точечным, а встроенным в регулярные пользовательские паттерны.

По итогам пилотов компания рассматривает масштабирование интеграций в офлайн-инфраструктуру банков, включая отделения и партнерские пространства. В настоящий момент ведутся переговоры с несколькими крупнейшими российскими банками.

Рост сегмента превращает зарядную инфраструктуру в источник качественных данных о реальных сценариях поведения. Станции фиксируют, где, когда и как пользователь взаимодействует с сервисом, какие локации выбирает, сколько времени проводит в точке и какие действия совершает дальше.

На этой базе формируются более точные CRM-системы и сегменты аудитории. Бизнес получает возможность работать не с абстрактным трафиком, а с конкретными паттернами поведения и выстраивать персонализированные коммуникации.

Данные начинают использоваться в связке с партнерскими программами и рекламными форматами. Это позволяет запускать более релевантные офферы, усиливать конверсию в точке контакта и выстраивать более умные сценарии взаимодействия с пользователем в разных каналах.