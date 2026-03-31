МТС поможет бизнесу Нижегородской области перенести данные из мессенджеров в новое приложение для общения

Платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» представила инструмент для мгновенного переноса архива рабочих чатов из Telegram. Пользователи смогут перенести свои каналы, переписки и файлы в мессенджер «Чаты» от «МТС Линк» и продолжить рабочее общение без риска потери важной информации. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Компании Нижегородской области смогут выгружать каналы и чаты по папкам из Telegram и загружать их в сервис «Чаты». В перенесенных переписках сохранятся текстовые сообщения, эмодзи и файлы. Чтобы продолжить переписку, пользователю достаточно будет добавить в нее нужных участников.

В сервисе доступны личные и групповые чаты, каналы, треды (ветки обсуждений внутри чатов для тематических разговоров), приватные и групповые звонки из интерфейса, возможность редактировать отправленные сообщения и реагировать на них с помощью эмодзи. Вход в мессенджер осуществляется по технологии единого входа SSO (технология единого входа, при которой пользователь проходит аутентификацию один раз и затем получает доступ ко всем разрешенным корпоративным и облачным сервисам без повторного ввода пароля). Также в сервисе можно создавать профили, менять статусы, обмениваться файлами, находить сотрудников в адресной книге компании, проводить поиск по сообщениям, включать и отключать пуш уведомления.

«Для нас важно, чтобы нижегородский бизнес чувствовал себя уверенно и защищено в цифровой среде. Корпоративные инструменты гораздо надежнее общедоступных: они объединяют видеоконференции и планирование задач в одном окне, а авторизация через рабочие аккаунты минимизирует риски утечек или мошенничества от имени руководства. Все решения «МТС Линк» входят в реестр отечественного ПО, что гарантирует стабильность работы независимо от внешней обстановки. Мы ценим партнеров в регионе и хотим поддержать их на пути импортозамещения, поэтому предоставляем бесплатный период для тестирования. Наша главная задача — создать комфортные и безопасные условия для работы людей и развития компаний», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

В мессенджер интегрирована функция ассистента на базе искусственного интеллекта, который сможет делать обзор длинных переписок. Чтобы пользователь не тратил время на чтение множества сообщений, которые появились в чате в его отсутствие, ИИ-ассистент автоматически сформирует для него краткое содержание и итоги переписки.