«Инфосистемы Джет» и Ассоциация АБИСС разработали методические рекомендации для безопасной работы с подрядчиками

Последние несколько лет наблюдается тревожная тенденция: подрядчики все чаще становятся слабым звеном в безопасности собственных клиентов и «парадной дверью в инфраструктуру» для злоумышленников. Причин может быть несколько: сам подрядчик недостаточно вкладывается в собственную информационную безопасность, компании-клиенты не уделяют должного внимания контролю подрядчиков, придерживаясь позиции «доверять подрядчику, зачем проверять», нет единого подхода к тому, как можно обезопасить себя; регуляторы, каждый в своей сфере, делают собственные акценты.

Понимая важность существующих сложностей, а также принимая во внимание непрекращающиеся инциденты, связанные с атаками через подрядчиков, Ассоциация АБИСС совместно с компанией «Инфосистемы Джет» подготовили методические рекомендации для безопасной работы с подрядчиками. Цель документа — создать единый подход к процессу безопасной работы с подрядчиками для повышения защищенности компаний от атак типа «атака через поставщика» и доверия к исполнителю при привлечении аутсорсинга и сторонней экспертизы. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы Джет».

«Мы долго наблюдали за рынком и видели одну и ту же проблему: компании либо совсем не проверяют подрядчиков, либо делают это формально. При этом регуляторы в разных сферах выдвигают свои требования, и у бизнеса нет единой картинки, как выстроить процесс. Наши рекомендации – это попытка собрать все воедино и дать практический инструмент, который можно сразу внедрить. Не «галочку поставить», а реально снизить риски», — сказала ведущий консультант по информационной безопасности, Анна Коробецкая.

«Инициативы АБИСС — это всегда результат совместной работы членов ассоциации, и в этом заключается ключевая ценность нашего взаимодействия. Как показывает практика, объединенные усилия могут превращаться в реальные, востребованные инструменты для рынка ИБ. И тому яркий пример — методология управления поставщиками услуг, разработанная совместно с компанией «Инфосистемы Джет». В 2026 г. АБИСС продолжит развивать свои инициативы. В планах — создание методики управления поставщиками программного обеспечения. Ее актуальность обусловлена ростом угроз, связанных с цепочками поставок, и ужесточением регуляторных требований в области безопасной разработки ПО. Параллельно продолжим развитие сертификации ИБ-аудиторов на базе Системы добровольной сертификации АБИСС», — сказала Анастасия Харыбина, председатель Ассоциации АБИСС.

Разработанный документ дает представление об основных этапах взаимодействия с подрядчиками и требованиях, направленных на защиту ИТ-ресурсов и данных компании в случае компрометации подрядчика. Набор предлагаемых мер сосредоточен на минимизации рисков ИБ, связанных с несанкционированным доступом к ИТ-инфраструктуре и данным компании через ее подрядчика.

В рекомендациях можно найти: описание жизненного цикла взаимодействия с подрядчиком, который поможет выстроить процесс внутри компании; требования и подход к проведению оценки ИБ подрядчика; экспресс чек-лист для оценки ИБ подрядчика, чтобы понять соответствует ли подрядчик минимальным требованиям.

Рекомендации будут полезны при работе с подрядчиками, которые: получают доступ к конфиденциальной информации, информационным системам или ИТ-инфраструктуре; привлекаются для администрирования, настроек или внедрений; берут на реализацию бизнес-процессы или целые ИТ-функции; предоставляют серверные мощности.

Документ пригодится тем, кто на деле сталкивается с подрядчиками: ИБ-специалисты найдут практические меры и критерии оценки подрядчиков; закупщики смогут заранее закладывать требования по ИБ в тендерную документацию; юристы найдут в документе ориентиры, что дополнительно прописать в зоны ответственности.

Документ уже доступен на сайте ассоциации АБИСС.