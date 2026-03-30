Выявлены ключевые факторы выбора платформенных решений в России в 2026 году

Эксперты проекта Staq определили ключевые факторы выбора платформенных решений бизнесом в России в 2026 г. Аналитики Staq проанализировали данные российских компаний, использующих подобные программные продукты и выявили, что в ТОП-3 основных факторов выбора платформенных решений в России в этом году вошли импортозамещение, готовность вендора оказывать консалтинговые услуги в области использования продукта и предпочтения крупнейших интеграторов, которые продвигают платформенные решения на отечественном рынке. Об этом CNews сообщили представители Staq .

На фоне активного импортозамещения в сфере ИТ в России в 2026 г. для большинства российских компаний большое значение имеет использование платформенных решений, разработанных отечественными вендорами. При этом, вендор должен быть крупной компанией, обладающей стабильностью на рынке, а также имеющей достаточно ресурсов на внедрение и поддержку продуктов. Консалтинг также сильно влияет на выбор решения. Для многих организаций важна готовность вендора помочь заказчику сформировать предложение по использованию решения. Компаниям необходимо, чтобы вендор помог составить подробное описание, как решение встраивается в их контур и решает их задачи.

На формирование таких факторов в России в 2026 г. повлияли разные обстоятельства. Раньше компетентные и квалифицированные западные партнеры осуществляли внедрение платформенных решений «под ключ», избавляя заказчика от проблем и сложностей, а также снимая с него ответственность за последствия выбора того или иного решения. Это были продукты с понятным жизненным циклом, конкретной стоимостью и гарантированной ответственностью вендора на протяжении всего периода использования продукта. В настоящее время в России почти нет вендоров, которые способны так же качественно, как ушедшие с отечественного рынка западные вендоры, оказывать поддержку решений на всем жизненном цикле. Это формирует дополнительную нагрузку в виде ответственности за выбор продукта для менеджеров среднего звена в компании.

Процесс выбора платформенного решения для компании является довольно сложным по ряду причин. Прежде всего, это связано с присутствием большого количества подобных решений на российском рынке. Каждая платформа обладает своими техническими особенностями, и нужно очень глубоко разбираться в архитектуре ИТ-решений, чтобы выбрать продукт, который лучше всего подойдет для решения конкретной задачи.

Кроме того, важно учитывать не одну конкретную задачу, а целый спектр задач, которые подходят под выбор платформенного решения. Необходимо выбрать платформу, которая максимально полно закроет все задачи компании, позволяя избежать «зоопарка» различных ИТ-решений и лишних расходов. Также при выборе платформенного решения большую роль играет наличие в компании компетентных специалистов, которые смогут написать качественное техническое задание.