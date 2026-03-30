Выявлены ключевые факторы выбора платформенных решений в России в 2026 году

Эксперты проекта Staq определили ключевые факторы выбора платформенных решений бизнесом в России в 2026 г. Аналитики Staq проанализировали данные российских компаний, использующих подобные программные продукты и выявили, что в ТОП-3 основных факторов выбора платформенных решений в России в этом году вошли импортозамещение, готовность вендора оказывать консалтинговые услуги в области использования продукта и предпочтения крупнейших интеграторов, которые продвигают платформенные решения на отечественном рынке. Об этом CNews сообщили представители Staq .

На фоне активного импортозамещения в сфере ИТ в России в 2026 г. для большинства российских компаний большое значение имеет использование платформенных решений, разработанных отечественными вендорами. При этом, вендор должен быть крупной компанией, обладающей стабильностью на рынке, а также имеющей достаточно ресурсов на внедрение и поддержку продуктов. Консалтинг также сильно влияет на выбор решения. Для многих организаций важна готовность вендора помочь заказчику сформировать предложение по использованию решения. Компаниям необходимо, чтобы вендор помог составить подробное описание, как решение встраивается в их контур и решает их задачи.

На формирование таких факторов в России в 2026 г. повлияли разные обстоятельства. Раньше компетентные и квалифицированные западные партнеры осуществляли внедрение платформенных решений «под ключ», избавляя заказчика от проблем и сложностей, а также снимая с него ответственность за последствия выбора того или иного решения. Это были продукты с понятным жизненным циклом, конкретной стоимостью и гарантированной ответственностью вендора на протяжении всего периода использования продукта. В настоящее время в России почти нет вендоров, которые способны так же качественно, как ушедшие с отечественного рынка западные вендоры, оказывать поддержку решений на всем жизненном цикле. Это формирует дополнительную нагрузку в виде ответственности за выбор продукта для менеджеров среднего звена в компании.

Демид Балашов, «Мегафон»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений

Процесс выбора платформенного решения для компании является довольно сложным по ряду причин. Прежде всего, это связано с присутствием большого количества подобных решений на российском рынке. Каждая платформа обладает своими техническими особенностями, и нужно очень глубоко разбираться в архитектуре ИТ-решений, чтобы выбрать продукт, который лучше всего подойдет для решения конкретной задачи.

Кроме того, важно учитывать не одну конкретную задачу, а целый спектр задач, которые подходят под выбор платформенного решения. Необходимо выбрать платформу, которая максимально полно закроет все задачи компании, позволяя избежать «зоопарка» различных ИТ-решений и лишних расходов. Также при выборе платформенного решения большую роль играет наличие в компании компетентных специалистов, которые смогут написать качественное техническое задание.

Другие материалы рубрики

Платформы виртуализации делят рынок: что стоит за выбором проприетарной модели и подходом на основе открытого кода

Российский разработчик промышленных роботов привлек 200 миллионов

Российская ERP замещает Oracle и SAP: опыт «ФосАгро» и «Сургутнефтегаз»

Spotify заставит артистов лично перепроверять свою музыку ради защиты от фейков и ИИ

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2026

Мошенники атакуют банковские приложения россиян ботами для массовых кибератак

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Лучшие умные очистители воздуха в 2026 году: выбор ZOOM

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Показать еще

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/