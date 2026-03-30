В «Яндекс Go» для бизнеса стало возможно заказать трансфер за рубежом

В «Яндекс Go» для бизнеса появилась услуга «Трансфер» для поездок за границей. Теперь российские компании могут заранее планировать перемещения деловых партнеров и сотрудников — из аэропорта в город и обратно во время зарубежных командировок. Трансфер доступен более чем в 100 странах мира, среди них — Индия, Китай, Турция и другие. Услугу можно оформить в дополнение к деловой поездке в сервисе «Яндекс Командировки». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Трансфер» помогает сэкономить время на поиске автомобиля за границей, избежать переплат за парковку и длительного ожидания. Чтобы оформить поездку, нужно указать маршрут, дату и номер рейса в разделе «Трансфер» в личном кабинете «Яндекс Go »для бизнеса. Сделать это можно заранее — как за несколько месяцев, так и за 6 часов до прибытия. На этапе заказа сервис покажет стоимость в рублях и зафиксирует ее. Это может быть выгоднее, чем заказывать такси на месте, где цена зависит от погоды, дорожной ситуации и текущего спроса. К тому же это позволяет избежать сложностей из-за незнания языка или местных приложений для заказа поездок.

После оформления поездки пассажир получит уведомление с деталями заказа, а водитель свяжется с ним за несколько дней до назначенной даты, чтобы согласовать место встречи. Алгоритмы сервиса отслеживают статус рейса и назначают автомобиль к фактическому времени прилёта. Если самолет задержится или рейс отменят, время подачи машины изменится автоматически. Автомобиль будет ждать на специальной парковке аэропорта до 60 минут — это включено в стоимость. При необходимости водитель встретит в зоне прилета с табличкой, поможет с багажом и проводит к машине.

Такие поездки оплачиваются с корпоративного счета компании, который используется и для других сервисов «Яндекс Go» для бизнеса — для этого не потребуется дополнительно подключать локальные способы оплаты. Поэтому все транспортные расходы удобно отслеживать в одном кабинете. Кроме того, не возникнет сложностей с отчетными документами — они формируются автоматически.

В будущем при заказе «Трансфера» корпоративные клиенты смогут проходить фаст‑трек в аэропорту и получать доступ в бизнес‑залы. Со временем появится возможность заказывать микроавтобусы или автобусы для поездок большими группами. Кроме того, при планировании командировки в «Яндекс Go» для бизнеса система сможет автоматически предлагать трансфер с учетом количества командируемых сотрудников, времени заселения и прочих параметров командировки, что сэкономит время на оформлении.

