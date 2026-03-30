Разделы

Интернет E-commerce
|

В «Авито Рекламе» появилась расширенная статистика для продавцов площадки

«Авито Реклама» объявила о расширении набора аналитических инструментов. Продавцы, реклама которых показывается на площадке и ведет пользователей на магазины внутри «Авито», могут оценивать эффективность рекламных кампаний по ключевым для бизнеса метрикам. Среди них: подписки на профиль продавца и число контактов после кликов по рекламе.

Раньше продавцы технологической платформы «Авито» анализировали итоги кампаний по количеству показов баннеров и кликов по ним. Теперь предприниматели могут оценивать эффективность кампаний по параметрам, которые напрямую влияют на бизнес, и своевременно оптимизировать настройки.

«Чем проще предпринимателю запустить и оптимизировать рекламу, тем быстрее растет его бизнес. По данным РБК, «Авито» является самой удобной площадкой для старта собственного дела по продаже товаров. Нам как пока еще молодой рекламной платформе также важно добавлять и развивать инструменты для компаний любого масштаба. Расширенная статистика по подпискам на профиль продавца и количеству контактов после взаимодействия с рекламой — важный в этом направлении», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

Проверить расширенные показатели кампании можно в разделе «Cтатистика» рекламного кабинета. Новые метрики отображаются как на уровне всей кампании, так и в разрезе рекламных групп.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2026 году: выбор ZOOM

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Показать еще

