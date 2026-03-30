Т2 нарастила продажи за счет сервисов навигации

Т2, российский оператор мобильной связи, сообщил о том, что ему удалось нарастить продажи в электронной коммерции благодаря интеграции с картографическим сервисом «2ГИС». Сотрудничество Т2 и «Ростелекома» в представленности на площадке позволило увеличить количество онлайн-покупок в этом канале на 218%. Число аудитории, которую привлекла цифровая витрина Т2 в геосервисе, превысило 1 млн человек.

«2ГИС» – канал привлечения и взаимодействия с клиентами Т2 и «Ростелекома». Геосервисы не только навигационный инструмент, но и полноценная цифровая витрина бренда, напрямую влияющая на онлайн- и офлайн-трафик и клиентский выбор. С начала сотрудничества Т2 и «2ГИС» электронные продажи оператора на площадке увеличились на 218%. Количество пользователей, заинтересовавшихся предложениями Т2 в сервисе, превышает миллион человек.

Ключевой фактор роста целевых действий клиентов – усиление визуального присутствия Т2 и «Ростелекома» в цифровой среде. Чтобы добиться этого, группа компаний внедрила комплексную витрину своих сервисов и продуктов. Треть перешедших в карточку Т2 пользователей совершили целевое действие: построили маршрут, перешли на сайт или позвонили в клиентский центр. Всего доля клиентов, посетивших салоны связи Т2 после пользования геосервисами, достигла 10%. Уникальные форматы «2ГИС» стали стабильным и постоянным источником новых подключений и для «Ростелекома».

Инструменты платформы позволили клиентам находить на картографическом сервисе «2ГИС» виртуальные объекты «Ростелекома», не имеющего собственной офлайн-сети. Компания также внедрила уникальный для рынка проект по представленности в карточках жилых домов в разделе «организация в доме». Это помогает пользователям «2ГИС» видеть, в каких жилых домах есть возможность подключить услуги «Ростелекома», а самой компании – получить новые точки контакта с потенциальной аудиторией.

Денис Голещихин, директор по продажам и развитию массового рынка Т2 и «Ростелекома», сказал: «Сегодня цифровая навигация напрямую влияет на офлайн-трафик. Мы нетрадиционно используем геосервисы: не только в качестве рекламной площадки, но и как инструмент продаж. Для телеком-рынка такое использование навигационных сервисов – настоящая инновация в геомаркетинге. Для нас важно системно управлять всеми точками контакта с клиентом в рамках группы компании. Проект показывает, что синергия технологий и розничной сети дает кратный рост эффективности. Это подтверждает успешность стратегии В2С-кластеров Т2 и «Ростелекома» в развитии цифровых экосистем и усилении присутствия брендов в точках контакта с клиентом».

Другие материалы рубрики

«Сбер» перешел на российское решение для анализа кода

Центробанк проговорился о масштабном внедрении нейросетей в работу. Ему понадобился аналог израильского ПО

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет

СМИ: Власти попросили российских сотовых операторов ввести спецплату для активных пользователей VPN

«Норникель» повысил качество руды на шахтах в Заполярье благодаря цифровому моделированию

Власти хотят скрыть из публичного доступа сведения о российской микроэлектронной продукции

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2026 году: выбор ZOOM

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
