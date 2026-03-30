«Системный софт»: рынок NGFW в России достиг 54 млрд рублей

Российский рынок межсетевых экранов нового поколения (NGFW) по итогам 2025 г. увеличился на 17%, достигнув отметки в 54 млрд руб. Такие данные приводит компания «Системный софт». К настоящему моменту рынок уже вошел в фазу зрелости, поэтому в 2026-2027 гг. эксперты ожидают схожей динамики роста (18%) и обострения конкуренции между производителями. Об этом CNews сообщили представители компании «Системный софт».

По данным экспертов компании «Системный софт», в 2026 г. российский рынок NGFW преодолел этап срочного импортозамещения и вступил в фазу зрелого выбора: заказчиков интересует не просто замена ушедших вендоров, а способность отечественных решений обеспечить уровень производительности и набор функций, сопоставимый с лучшими мировыми образцами. Также в фокусе их внимания — прозрачный расчет совокупной стоимости владения.

Сформировавшийся рынок ведет к усилению конкуренции между вендорами и от этого выигрывает заказчик: решения становятся функциональнее, производительнее и доступнее. Активно распространяется модель «плати только за то, что используешь» — компании могут приобретать лишь необходимые модули, не переплачивая за ненужный функционал. Техническое развитие отечественных решений при этом определяется уже не столько догоняющей разработкой, сколько адаптацией к новым реалиям киберугроз.

Основные тенденции

Эксперты указывают на несколько тенденций, которые определят развитие рынка на ближайшую перспективу.

Организация замкнутой экосистемы безопасности вокруг NGFW. Вендоры выстраивают вокруг своего межсетевого экрана экосистему продуктов — от EDR и NAC до песочниц и систем анализа трафика, — объединенных общим центром управления и обмена данными об угрозах (threat intelligence).

Единая консоль управления. Управление политиками, мониторинг событий, визуализация сетевой активности — все это становится доступно из единого интерфейса, интегрированного с SIEM, SOAR и другими инструментами SOC.

Оптимизация ПО под отечественные аппаратные платформы. Часть производителей оптимизирует программный стек под доступные на рынке российские процессоры и сетевые платформы, другие инвестируют в разработку собственных высокопроизводительных аппаратных решений. При этом вопрос аппаратной независимости остается одним из наиболее острых.

Внедрение встроенных инструментов расследования. Современный NGFW — это не только средство предотвращения, но и источник телеметрии для расследования инцидентов. Встроенные инструменты форензики и ретроспективного анализа становятся конкурентным преимуществом.

V*N и интеграция с ГОСТ-шифрованием. Для организаций, работающих с данными, подлежащими обязательной криптографической защите по российским стандартам, критически важна нативная поддержка ГОСТ-алгоритмов или интеграция с сертифицированными криптошлюзами.

Направления развития в 2026 г.

В 2026 г. эксперты компании «Системный софт» отмечают следующие ключевые векторы развития NGFW в России.

Вендоры интегрируют модели машинного обучения непосредственно в движок NGFW. Это позволяет обнаруживать аномалии, автоматически классифицировать зашифрованный трафик и адаптивно подстраивать политики под меняющееся поведение пользователей. Таким образом, NGFW превращается из статичного блокирующего устройства в самообучающийся адаптивный инструмент.

Второй вектор связан с трансформацией архитектуры — конвергенцией NGFW и SASE/SSE. Границы между традиционным периметром, который защищает офис, и облачными сервисами безопасности стремительно размываются. Можно ожидать появления гибридных решений, способных защищать как классическую on-premise инфраструктуру, так и распределенную сеть удаленных сотрудников. Происходит движение к модели, где политики безопасности становятся едиными независимо от того, где находится пользователь или ресурс.

Важным направлением является аппаратная независимость. На фоне сохраняющихся логистических сложностей ряд игроков продолжает инвестировать в разработку собственных аппаратных платформ на базе доступных компонентов. Цель здесь не только в импортозамещении «железа», но и в обеспечении предсказуемости поставок и полного контроля над производительностью связки «софт + хард».

Еще один вектор касается операционной эффективности: это углубленная интеграция с SOC-процессами. NGFW перестает быть просто средством предотвращения вторжений и превращается в полноценный источник данных для SOC— с автоматической передачей контекста инцидентов, обогащенного индикаторами компрометации, что критически сокращает время расследования и реагирования.

Наконец, меняется и экономическая модель потребления. Наблюдается активное развитие модели подписок и гибкого лицензирования. Рынок отходит от парадигмы «купил навсегда» в пользу модели «платишь за то, что используешь». Это позволяет организациям избегать избыточного капитального финансирования, более гибко управлять бюджетами на информационную безопасность и оперативно масштабировать функции защиты по мере роста бизнеса.

«Рынок NGFW в России вступил в фазу зрелости. 2026 г. станет годом, когда выбор будет определяться уже не вопросом «есть ли отечественная альтернатива», а вопросом «какое решение лучше всего подходит именно нам». И это — здоровый признак развитого рынка. Главную сложность для заказчиков на расширившемся рынке составляет правильный выбор NGFW и бесшовная интеграция в ИТ-инфраструктуру — от миграции политик до перестройки архитектуры и обучения команд. Многогранность выбора и сложность внедрения делают критически важной роль технически грамотного интегратора, который не только подберет и поставит устройство, но и возьмет на себя ответственность за его оптимальную интеграцию сегодня и заложит фундамент для развития безопасности в будущем», — сказал Артем Мичалин, руководитель управления развития ИБ-решений компании «Системный софт».