Rutube представил новую эксклюзивную разработку — диагональный контент

Видеосервис Rutube объявил о создании нового направления в производстве контента. На платформе в ближайшее время появится новый раздел диагонального видео. Rutube проанализировал данные просмотров на платформе, предпочтения пользователей, а также их поведение во время просмотра. Итогом проведенной аналитики стал диагональный контент. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

Диагональный контент — это уникальная инновация Rutube, позволяющая сделать сервис эргономичным и комфортным для пользователей. Согласно исследованиям, большая доля пользователей смотрит видео на SmartTV лежа. Принимая во внимание положение тела во время просмотра, диагональный ролик выглядит наиболее удобным для просмотра, что приводит к увеличению времени просмотра.

Давид Кочаров, генеральный продюсер Rutube и Premier: «Люди приходят на Rutube за контентом, и мы постоянно его развиваем и предлагаем новые интересные форматы. Диагональный контент — это уникальная инновация, позволяющая сделать сервис максимально комфортным для пользователей: ведь согласно исследованиям, большая доля пользователей смотрит видео на SmartTV лежа. Принимая во внимание положение тела во время просмотра, диагональный ролик выглядит наиболее удобным для просмотра, что приводит к увеличению времени просмотра для пользователей, а для авторов расширяет возможности для креатива».

Ренат Шаяхметов, директор по маркетингу и программированию контента Rutube и Premier: «Мы всегда стремимся быть актуальными, максимально удобными и доступными для пользователей. Над интерфейсом работает команда отличных специалистов, которые стараются учитывать все особенности использования Rutube в том числе и в веб-версиях и на SmartTV. Диагональный контент позволит расширить опыт пользователей видеосервисом, разнообразить репертуар и предоставить максимальный комфорт при просмотре видео в любых условиях и любом положении».