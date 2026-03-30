«Р2СПро» подтвердила совместимость R2S ProWork с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и R2S Pro объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard (версия 18.3).

Ключевые преимущества связки: работа в реальном времени: данные производственного контура доступны без задержек; масштабируемость: от одного цеха до холдинга с распределённой архитектурой; импортозамещение: оба продукта в реестре Минцифры РФ, совместимы с отечественными ОС; ИИ-помощник: семантический поиск по техдокументации и регламентам на базе GigaChat.

R2S ProWork — отечественная платформа сквозного управления производством (MES + APS + ERP-light), объединяющая заказ, планирование, закупки, склад, производство, ОТК и отгрузку в единый цифровой контур. Продукт решает ключевые боли промышленных предприятий: хаос в Excel, разрывы между отделами, простои оборудования и срывы сроков. В отличие от традиционных ERP/MES, R2S ProWork работает в реальном времени, использует современную микросервисную архитектуру и включает ИИ-помощника, что позволяет принимать решения в 3 раза быстрее и снижать когнитивную нагрузку на персонал.

Как превратить ERP из учетной системы в систему управления
Как превратить ERP из учетной системы в систему управления цифровизация

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Сотрудничество с Postgres Professional — важный этап в развитии R2S ProWork. Надёжность и производительность Postgres Pro позволяют нашей платформе обрабатывать производственные данные в реальном времени, обеспечивая промышленным предприятиям бесшовную работу без потери скорости. Мы рады официально подтвердить совместимость и продолжить совместное развитие импортонезависимых решений для индустрии», — сказал Александр Синицын, директор «Р2СПро».

Другие материалы рубрики

«Норникель» повысил качество руды на шахтах в Заполярье благодаря цифровому моделированию

В России создан подводный робот-беспилотник для исследования Арктики

Как превратить ERP из учетной системы в систему управления

ФСБ и МВД ликвидировали в Санкт-Петербурге узел связи украинских мошенников

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Атакована ИТ-инфраструктура главного польского ядерного предприятия

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2026 году: выбор ZOOM

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/