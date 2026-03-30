Разделы

Бизнес Финансовые результаты
|

ПАО «Софтлайн» подтверждает рост всех ключевых финансовых показателей группы за 2025 г. по итогам аудиторской проверки

ПАО «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет об успешной аудиторской проверке финансовой отчетности группы за 2025 г. и о публикации аудированной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Софтлайн» по МСФО по состоянию на 31 декабря 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Ранее группа уже опубликовала неаудированные консолидированные финансовые результаты ПАО «Софтлайн» по МСФО за IV квартал и 12 месяцев 2025 г. По результатам аудиторской проверки были подтверждены основные финансовые результаты компании.

За 12 месяцев 2025 г. холдинг достиг следующих результатов:

Оборот компании достиг 132,1 млрд руб., увеличившись на 10% по сравнению с показателем, зафиксированным по итогам 12 месяцев 2024 г. В структуре оборота 32% показателя пришлась на оборот от продажи собственных решений группы, что составляет 42,1 млрд руб. (+23% г/г).

Валовая прибыль увеличилась на 28% год к году и составила 46,9 млрд руб. Доля валовой прибыли, полученной группой от продажи высокорентабельных решений собственного производства, составила 68%. В результате валовая рентабельность компании достигла 35,5%.

Как Сбер построил новую процессинговую платформу на российских СУБД для обслуживания 113 млн клиентов
Как Сбер построил новую процессинговую платформу на российских СУБД для обслуживания 113 млн клиентов ит в банках

Скорректированная EBITDA за 12 месяцев 2025 г. выросла на 15% год к году и составила 8,2 млрд руб.

Операционная прибыль компании за обозначенный период увеличилась до 4,0 млрд руб. (+87% год к году).

Артем Тараканов, финансовый директор (CFO) ПАО «Софтлайн»: «Независимая проверка аудиторов, об успешном прохождении которой мы сегодня объявили, подтвердила ранее презентованные инвестиционному сообществу данные. Мы еще раз подчеркиваем, что бизнес ПАО «Софтлайн» в 2025 г. продолжил расти по всем основным финансовым показателям, демонстрируя при этом качественную трансформацию в сторону высокорентабельных собственных решений. В результате в 2025 г. Группа продемонстрировала почти двукратный рост операционной прибыли, что создает солидный задел для финансирования будущего роста и развития компании. Мы гордимся достигнутыми финансовыми показателями и уверены, что наша уже показавшая эффективность стратегия продолжит способствовать росту бизнеса, который мы закладываем в наши прогнозы. Так, в 2026 г. мы ожидаем увеличение оборота группы до 145-155 млрд руб.; увеличение валовой прибыли до 50–55 млрд руб. за счет увеличения рентабельности и роста доли собственных продуктов и решений; увеличение скорректированного показателя EBITDA до 9–9,5 млрд руб. При этом уровень долга, согласно нашему прогнозу, на конец отчетного периода традиционно не превысит 2 скорр. EBITDA, что является комфортным уровнем для группы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Онлайн-магазин одежды Lamoda уволил 1000 работников

В заказной разработке стали платить меньше. Как это стало возможным?

Российский разработчик промышленных роботов привлек 200 миллионов

Как превратить ERP из учетной системы в систему управления

Фонд, созданный, чтобы ИТ-шники не уезжали «на силиконщину», отчитался о миллиардной прибыли

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2026 году: выбор ZOOM

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
