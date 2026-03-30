ПАО «Софтлайн» подтверждает рост всех ключевых финансовых показателей группы за 2025 г. по итогам аудиторской проверки

ПАО «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет об успешной аудиторской проверке финансовой отчетности группы за 2025 г. и о публикации аудированной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Софтлайн» по МСФО по состоянию на 31 декабря 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Ранее группа уже опубликовала неаудированные консолидированные финансовые результаты ПАО «Софтлайн» по МСФО за IV квартал и 12 месяцев 2025 г. По результатам аудиторской проверки были подтверждены основные финансовые результаты компании.

За 12 месяцев 2025 г. холдинг достиг следующих результатов:

Оборот компании достиг 132,1 млрд руб., увеличившись на 10% по сравнению с показателем, зафиксированным по итогам 12 месяцев 2024 г. В структуре оборота 32% показателя пришлась на оборот от продажи собственных решений группы, что составляет 42,1 млрд руб. (+23% г/г).

Валовая прибыль увеличилась на 28% год к году и составила 46,9 млрд руб. Доля валовой прибыли, полученной группой от продажи высокорентабельных решений собственного производства, составила 68%. В результате валовая рентабельность компании достигла 35,5%.

Скорректированная EBITDA за 12 месяцев 2025 г. выросла на 15% год к году и составила 8,2 млрд руб.

Операционная прибыль компании за обозначенный период увеличилась до 4,0 млрд руб. (+87% год к году).

Артем Тараканов, финансовый директор (CFO) ПАО «Софтлайн»: «Независимая проверка аудиторов, об успешном прохождении которой мы сегодня объявили, подтвердила ранее презентованные инвестиционному сообществу данные. Мы еще раз подчеркиваем, что бизнес ПАО «Софтлайн» в 2025 г. продолжил расти по всем основным финансовым показателям, демонстрируя при этом качественную трансформацию в сторону высокорентабельных собственных решений. В результате в 2025 г. Группа продемонстрировала почти двукратный рост операционной прибыли, что создает солидный задел для финансирования будущего роста и развития компании. Мы гордимся достигнутыми финансовыми показателями и уверены, что наша уже показавшая эффективность стратегия продолжит способствовать росту бизнеса, который мы закладываем в наши прогнозы. Так, в 2026 г. мы ожидаем увеличение оборота группы до 145-155 млрд руб.; увеличение валовой прибыли до 50–55 млрд руб. за счет увеличения рентабельности и роста доли собственных продуктов и решений; увеличение скорректированного показателя EBITDA до 9–9,5 млрд руб. При этом уровень долга, согласно нашему прогнозу, на конец отчетного периода традиционно не превысит 2 скорр. EBITDA, что является комфортным уровнем для группы».