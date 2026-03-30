Опрос «Авито Путешествий» и «Авито Работы»: 47% россиян выбирают отдых в отпуске, а не рабочие чаты

Согласно опросу сервисов «Авито Путешествия» и «Авито Работа»*, проведенному среди более чем 7 тыс. работающих россиян, почти половина (47%) опрошенных стараются сконцентрироваться на отдыхе в отпуске и не общаться в рабочих чатах и почте. При этом 25% лишь иногда просматривают сообщения, 10% читают, но стараются не отвечать на них, 12% полностью отключают уведомления. Качественно проведенный отпуск помогает россиянам лучше отдохнуть и эффективнее выполнять задачи по возвращении на работу. Остаются на связи 52% опрошенных. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Больше других баланс работы и жизни ценят специалисты службы поддержки (58% стараются не общаться в чатах и не отвечать на почту в отпуске), работники складов (56%) и сферы металлообработки (55%).

Большинство россиян ответственно подходят к рабочим вопросам во время отпуска. 45% из них остаются на связи, чтобы быть готовыми к возможным срочным ситуациям. 37% стараются завершить максимум задач до отъезда, а 23% заранее передают свои обязанности коллегам. 15% назначают ответственного, который будет координировать команду в их отсутствие.

Во время самого отпуска треть россиян (33%) открывают рабочие чаты и почту при получении уведомлений о важных вопросах. Ещё 32% делают это, когда появляется свободное время, например, вечером или в дороге. 18% отвечают на рабочие сообщения, если это позволяет быстро согласовать задачу, не сильно отвлекаясь от отдыха, особенно если выполнение задачи является срочным.

Треть россиян (33%) ценят стабильный интернет во время путешествий. Особенно это важно для женщин (37%) по сравнению с мужчинами (28%). Только 10% специально планируют цифровой отдых, а для 27% связь не играет роли.

«По-настоящему отключиться от рабочих задач во время поездки россиянам помогает проведенное время с семьей и друзьями, интересная программа отдыха и развлечений, посещение новых интересных мест. Первое заметно важнее мужчинам, второе и третье — женщинам. При этом представители обоих полов ставят эти опции гораздо выше, чем возможность цифрового отдыха», — сказала Анастасия Грошева, бизнес-партнер службы поддержки «Авито Путешествий».

* онлайн-опрос среди 10 тыс. совершеннолетних россиян проходил в марте 2026 г.