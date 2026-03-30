Незрячие школьники смогут готовиться к ЕГЭ по математике с помощью нейросети «Яндекса»

Платформа «Яндекс Учебника» для подготовки к ЕГЭ по математике стала доступна школьникам с особенностями зрения. Теперь незрячие, слепоглухие и слабовидящие старшеклассники по всей стране смогут пользоваться «Репетитором AI» и самостоятельно готовиться к экзамену по базовой и профильной математике. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

Ученики с особенностями зрения используют для работы с компьютером скринридеры — программы, которые озвучивают текст с помощью синтезатора речи или выводят его на брайлевский дисплей. Чтобы такие школьники могли готовиться к ЕГЭ с помощью платформы, интерфейс и задания, включая таблицы и формулы, существенно переработали: разметили заголовки и области на страницах, добавили подписи к кнопкам и полям так, чтобы программы экранного доступа смогли их считать и озвучить. Также появилась возможность выполнять задания с помощью клавиатуры вне зависимости от того, используется ли скринридер, — это важно для людей с нарушениями мелкой моторики.

Платформу протестировали ученики «Школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых» Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы.

«Платформа для подготовки к ЕГЭ по математике показала себя как эффективный инструмент самоподготовки для незрячих, слепоглухих и слабовидящих старшеклассников. Даже если что-то не получится решить с первого раза, объяснения и пошаговый разбор с «Репетитором AI» помогут понять логику и самостоятельно вникнуть в решение задачи. Подобные инструменты снижают барьеры при подготовке к выпускному экзамену и расширяют образовательные траектории для учеников с особенностями зрения», — отметил Иван Вишнивецкий, директор школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых и слабовидящих детей.

Встроенный в платформу «Репетитор AI» — совместная разработка экспертов из «Яндекса» и 150 опытных учителей. В его основе лежит ML-модель, обученная на экзаменационных заданиях и решениях. «Репетитор AI» рассказывает простым языком даже сложный материал, помогает разобраться в логике заданий и пошагово приводит к правильному ответу. Он задаёт наводящие вопросы, чтобы ученик сам решил задачу, находит ошибки и подсказывает, как их исправить, а также даёт определения непонятных терминов.

«Мы создаём современные образовательные продукты, и нам важно, чтобы доступ к ним был у каждого ребёнка. Теперь с помощью нашей платформы незрячие и слабовидящие школьники могут наравне со сверстниками готовиться к ЕГЭ по математике: составлять планы занятий, разбирать задачи с «Репетитором AI» и отрабатывать навыки в тренажёре. Это позволяет им в полной мере реализовать свой потенциал и открывает путь в IT и другие технические профессии, где математика — фундамент», — сказала Василина Дрогичинская, руководитель направления инклюзии в «Яндексе».

Платформа для подготовки к ЕГЭ по математике была запущена осенью 2025 г. Тогда же «Яндекс Учебник» адаптировал для старшеклассников с особенностями зрения тренажёр по информатике, с помощью которого к профильному ЕГЭ уже готовились 85%.