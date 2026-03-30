«Нартис» установил новые зарядные станции в Череповце

Завод «Нартис» (входит в группу «НЭК»), российский производитель интеллектуальных приборов учёта и зарядной инфраструктуры, передал и установил зарядные станции для отеля «3А» в Череповце.

ЭЗС «Нартис-С29» разработана специально для сети дорожных отелей комфорт-класса «3А». Корпус выполнен из нержавеющей стали, а дизайн вдохновлён формой современного смартфона – ведь заряжать электромобиль теперь так же просто, как и личный гаджет.

«Сбер» перешел на российское решение для анализа кода
«Сбер» перешел на российское решение для анализа кода Импортонезависимость

Зарядные станции череповецкого завода представлены во всех отелях сети «3А»: в Балашихе, Арзамасе, Казани, Суздале, Ростове-на-Дону, Смоленске и других городах.

Станция позволяет одновременно заряжать до двух электромобилей и оснащена разъёмами Type 2 (22 кВт) и GBT (7 кВт), что делает её совместимой с большинством моделей.

Другие материалы рубрики

70% компаний не измеряют реальную экономию в закупках: данные исследования

СМИ: Власти попросили российских сотовых операторов ввести спецплату для активных пользователей VPN

Как дата-сеты, софт и экзоскелеты становятся новой инфраструктурой робототехники для бизнеса

В России создан подводный робот-беспилотник для исследования Арктики

Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Банки постепенно осваивают отечественные платформы для управления данными и эффективностью

Wildberries запустила новый собственный дата-центр под Москвой

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2026 году: выбор ZOOM

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
