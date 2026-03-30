Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

МИА ускорило наем линейного персонала с HRlink

Вендинговый оператор «МИА» автоматизировал кадровое делопроизводство с помощью сервиса кадрового ЭДО HRlink. Отказ от бумаги сделал процессы в HR-департаменте удобнее и быстрее, что ускорило наем персонала. Об этом CNews сообщил представитель HRlink.

«Межотраслевое инвестиционное агентство» (МИА) работает на рынке оптовой неспециализированной торговли с 2014 г. Компания занимается продажей холодных и горячих напитков, сэндвичей, снековой продукции через вендинговые аппараты, а также размещением рекламы на торговых автоматах.

Численность персонала группы компаний в 2025 г. составляла 350 человек, при этом до половины сотрудников приходилось на технические команды, занятые в обслуживании вендинговых автоматов. Разъездной формат работы осложнял процесс ведения кадровой документации как для HR-департамента, так и для самих сотрудников. В 2025 г. было принято решение об отказе от бумаги и переходе на электронный документооборот в HR.

При выборе решения команда МИА ориентировались на удобство и инструментарий, который должна поддерживать платформа. По результатам проведенного аудита предложений ритейлер остановился на сервисе HRlink, который устроил с точки зрения соотношения цены и качества, а также получил хорошие отзывы на рынке.

Процесс внедрения КЭДО начался в феврале 2025 г. с пилотной группы из 40 человек. На этапе знакомства с решением сотрудники отнеслись к сервису с осторожностью, однако достаточно быстро инициатива перехода на КЭДО получила позитивный отклик от команды — платформа помогает легко согласовывать графики отпусков, удаленно подавать заявления и быстро запрашивать копии документов. К концу июля компания полностью перевела кадровое делопроизводство в HRlink, чему способствовала простота решения, удобная система знаний, подготовленная командой сервиса, а также отзывчивость и оперативность технической поддержки.

Результатом внедрения HRlink стало снижение количества ошибок при оформлении документов при кратном ускорении процессов, связанных с кадровой документацией: в среднем на закрытие полного цикла оформления сотрудника уходит около 15 минут.

«Переход на КЭДО дал старт цифровизации в МИА. HRlink сделал преимущества автоматизации настолько очевидными, что в 2026 мы приступили к автоматизации найма с помощью Start Link и процесса обучения. Поэтапная цифровизация улучшила внутренние процессы и помогла закрыть главную проблему — боязнь изменений. HR-департамент стал лидером изменений в компании», — сказала Евгения Бронникова, директор по персоналу МИА и основатель консалтингового агентства.

«Сервис HRlink позволил АО “МИА” за 6 месяцев полностью автоматизировать кадровое делопроизводство, сократив цикл найма до 15 минут. Удобные инструменты платформы эффективно решили проблемы КДП в компании, где много сотрудников имеют разъездной формат работы. Это еще раз подтверждает преимущества КЭДО для ритейла», — сказал Данила Морогин, генеральный директор HRlink.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/