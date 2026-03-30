«Кузбассразрезуголь» завершил проект по тиражированию решения ExeMES

Угольная компания «Кузбассразрезуголь» совместно с Exeplant FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) завершили крупный проект по тиражированию системы управления производством на базе решения ExeMES. Проект охватил все производственные мощности компании и стал одним из наиболее масштабных внедрений MES-систем в российской горнодобывающей отрасли. Об этом CNews сообщил представитель Softline.

Работы стартовали в январе 2022 г. с пилотного внедрения на части производственных мощностей с фокусом на оцифровку обогащения угля и завершились опытной эксплуатацией в октябре 2024 г. После подтверждения эффективности было принято решение о масштабировании проекта: тиражирование началось в январе 2025 года и было полностью завершено уже к январю 2026 г.

Ключевой особенностью проекта тиражирования стало внедрение системы в условиях отсутствия развитых АСУ ТП и автоматизированного сбора данных с контрольно-измерительных приборов. Система на базе ExeMES была адаптирована к текущим условиям за счет ручного ввода недостающих показателей, интеграции с существующими весовыми комплексами и онлайн-расчёта параметров на основе доступных производственных данных.

В результате был обеспечен сквозной автоматизированный учёт движения угля — от добычи в забое до отгрузки готовой продукции потребителям.

Система формирует и предоставляет централизованную базу оперативных данных по добыче и движению угля, объемам переработки угля и выпуска готовой продукции, запасам на складах (включая объем угля «на колесах») и отгрузкам.

Благодаря целостности, непротиворечивости и централизации в одну систему информации предприятие получило возможность автоматически формировать производственную отчетность в режиме онлайн с использованием продукта ExeReport, существенно снизив трудозатраты сотрудников на подготовку отчетности.

Внедрение ExeMES позволяет получать ощутимые производственные эффекты: снижение уровня брака. Система позволяет своевременно выявлять причины брака на ранних этапах и оперативно корректировать технологический процесс для их устранения; повышение эффективности обогащения. Система контроля отдельных параметров технологического процесса обогащения позволяет оперативному персоналу своевременно выявлять отклонения от заданного диапазона и корректировать технологический процесс для максимизации эффективности обогащения угля; увеличение времени полезной работы оборудования. Автоматическое определение остановки каждого оборудования в цепочке обогащения и унифицированная классификация простоев позволяет детально разбираться в первопричинах остановок оборудования, снижать неплановые простои и увеличивать время полезной работы оборудования; повышение точности и прозрачности учёта. Автоматизация учёта обеспечивает непротиворечивую картину производства и исключает ручные ошибки при сборе в единую систему данных для формирования универсальных отчетов.

Благодаря ExeMES руководители и специалисты получили эффективный инструмент план-фактного анализа, что позволяет оперативно реагировать на любые отклонения и принимать взвешенные решения по управлению производством. Система даёт возможность более эффективно выстраивать работу операторов, технологов, диспетчеров и руководителей производственных подразделений.

В настоящий момент система охватывает около 1,3 тыс. рабочих центров предприятия, а системой регулярно пользуются порядка 700 сотрудников УК «Кузбассразрезуголь».

Исполнительный директор Exeplant Юрий Керейник сказал: «Мы гордимся успешным завершением масштабного проекта на базе собственного решения ExeMES. Благодарим команду УК “Кузбассразрезуголь” за доверие и сотрудничество. Проект позволил доказать эффективность ExeMES на российских промышленных предприятиях».

Куратор проекта от УК «Кузбассразрезуголь» начальник департамента по методологии и контролю производственных процессов Павел Егошин отметил: «Теперь все обогатительные мощности объединены единым цифровым контуром. Мы можем получать данные с любой установки в разных территориях в реальном времени. Такой уровень прозрачности позволяет мгновенно реагировать на изменения и уверенно управлять производственными процессами».

Компания уже реализовала интеграции с внедренными смежными системами управления ремонтами ТОиР, управления качеством LIMS и намерена и дальше развивать внедренную систему на базе ExeMES по мере роста производства за счет подключения новых источников данных, автоматизации части процессов производства, внедрения подсказчиков производства на базе нейросетевых технологий, включения в периметр системы новых производственных объектов и развития интеграции с блоками единой системы управления производством ERP.

