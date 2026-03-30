«Кросс Скай Технолоджис»: гражданский рынок средств противодействия БПЛА в России достиг 12 млрд рублей в 2025 году

Гражданский рынок средств противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) в 2025 г. достиг 12 млрд руб., увеличившись примерно на 20% по сравнению с предыдущим годом. Такую оценку приводят аналитики компании «Кросс Скай Технолоджис», российского разработчика ПО и производителя оборудования для защиты от беспилотников

По прогнозу экспертов, к концу 2026 г. рынок увеличится еще на 20-25%, что соответствует общемировым темпам роста рынка антидрон-систем. Однако, подчеркивают в компании, темпы роста во многом будут зависеть от макроэкономических и геополитических факторов.

В то же время сегмент гражданских беспилотников, по оценке «Кросс Скай Технолоджис», в 2025 г. претерпел снижение в районе 30%, до примерно 15 млрд руб. Аналитики связывают это с перераспределением производственных мощностей в пользу продукции военного назначения.

Основной рост в сегменте средств противодействия БПЛА показывают средства радиотехнической разведки и радиолокационного обнаружения спрос на них увеличился почти на 50% в 2025 г. по сравнению с 2024 г. Заметную динамику показали инженерные средства защиты инфраструктуры, включая специализированные укрытия: их рынок вырос примерно на 35%.

Среди отраслей наиболее высокий спрос наблюдается со стороны предприятий ТЭК, металлургии и агропромышленного сектора. Суммарно на них приходится около 70% спроса на гражданские средства противодействия БПЛА. Рост интереса к антидрон-технологиям в промышленности связан с увеличением числа инцидентов, связанных с несанкционированным использованием беспилотников. Речь идет не только о потенциальных атаках на инфраструктуру, но и о случаях промышленного шпионажа, нарушениях периметра безопасности и незаконной транспортировке грузов.