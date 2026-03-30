«Корус Консалтинг» и системный интегратор Teamscore объединяют усилия по внедрению K-Team HRM

ГК «Корус Консалтинг» и системный интегратор Teamscore заключили партнерское соглашение о совместном продвижении и внедрении HRM-платформы K-Team на российском рынке для комплексной цифровизации управления персоналом: от найма и онбординга до обучения и формирования лояльности. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Teamscore (ранее «Вебзавод») – системный интегратор с 30-летним опытом работы в заказной разработке и внедрении передовых коробочных продуктов российского ИТ-рынка.

Teamscore расширяет свой продуктовый портфель за счет готовой гибкой платформы для автоматизации HR. K-Team HRM, разработанная на базе «Битрикс24», представляет собой полноценную экосистему для управления всем циклом работы с персоналом – от подбора и адаптации до обучения персонала, оценки эффективности и развития корпоративной культуры. Ключевая особенность решения – высокая скорость внедрения за счет готовой функциональности. Систему можно адаптировать под уникальные бизнес-процессы и интегрировать в существующий ИТ-ландшафт без масштабных кастомизаций.

«Российский рынок HR-Tech переживает период переосмысления: компании больше не выбирают разрозненные сервисы, в приоритете – целостные, безопасные и управляемые платформы, которые можно быстро запустить и развивать. K-Team, как готовый продукт, закрывает этот запрос, предлагая методологию, проверенную в рамках проектах разного масштаба», – отметил Антон Бобров, директор по развитию K-Team HRM ГК «Корус Консалтинг».

Партнерство позволит Teamscore предлагать своим клиентам не просто инструмент автоматизации, а стратегическое решение для повышения управляемости, прозрачности HR-процессов и вовлеченности сотрудников. Для рынка в целом этот альянс означает появление нового сильного игрока, способного обеспечивать не только техническое внедрение, но и экспертизу в области трансформации управления персоналом, что особенно актуально в условиях растущей конкуренции за квалифицированные кадры и повышения операционной эффективности бизнеса.

«Для нас партнерство с “Корус Консалтинг” – это возможность выйти на новый уровень экспертизы. Теперь мы сможем предлагать клиентам не просто продукт, а комплексное решение ключевых HR-задач: от совместного моделирования HR-стратегии, которая будет реально работать в бизнес-контексте, до безупречной технической реализации и сервисной поддержки на всех этапах жизненного цикла сотрудника», – сказал Максим Тюгин, руководитель направления «Корпоративные порталы» Teamscore.