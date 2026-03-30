ИИ-ассистенты МТС помогут жителям Алтая учиться и создавать изображения

МТС объявляет о запуске новых ИИ-ассистентов для помощи в учебе и создании изображений — «ИИ-Ментора» и «ИИ-Генератора» — в молодежном тарифе «Риил». Также в чат-боте появилась функция обработки файлов внутри трех сценариев. Теперь файлы, фото или скриншоты можно загрузить в сценарии «Хочу поболтать», «Хочу спросить» и в «ИИ-Ментора» по соответствующей тематике. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь чат-бот обрабатывает и текстовые, и визуальные запросы. Например, если нужно сделать краткую сводку файла, бот считает текст из документа при емком запросе к нему. Ограничение загрузки файла —до 10 МБ.

Для создания изображения «ИИ-Генератору» достаточно нескольких предложений с указанием желаемого стиля. Для абонентов «Риил» количество генераций в день или месяц не ограничено в отличие от большинства известных ИИ-генераторов.

Демид Балашов, «Мегафон»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений
Демид Балашов, «Мегафон»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений

Еще один ассистент, «ИИ-Ментор», создан для эффективного усвоения информации. Например, если студент пропустил лекцию, но получил конспект своего одногруппника, он может загрузить документ в бот и получить расширенную сводку с пояснениями терминов, концепций. Тот же принцип при подготовке к тесту или контрольной работе. Если у школьника есть страницы учебника или темы для предстоящей работы, «ИИ-Ментор» сделает выжимку главных тезисов, на которые стоит обратить внимание, и распишет темы доходчиво. При этом ассистент не дает верные ответы на загруженный тест для самостоятельной подготовки. Учащийся получает возможность увидеть точки роста при подготовке в случае допущенных ошибок и подтянуть плохо усвоенные темы без репетитора. Ментор может как проверить написанную работу, так и подобрать выжимку для повторения, мотивируя ученика на самостоятельное повторение с удобным инструментом.

Сервис, в первую очередь, является развлекательным и не может претендовать на экспертную подготовку к серьезным экзаменам, таким как ЕГЭ, ОГЭ или олимпиадам. В таких случаях следует обращаться к квалифицированным преподавателям. Тем не менее, ИИ-ассистент МТС может помочь с задачей усвоения и структуризации учебного материала в течение четверти или семестра.

