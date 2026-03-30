«Геоскан» открыл первую лабораторию БАС в Индии

ГК «Геоскан» открыла в Университете имени Чхатрапати Шаху Джи Махараджа (г. Канпур, штат Уттар-Прадеш) лабораторию по беспилотным авиационным системам. На ее базе планируется обучать применению беспилотной авиации и анализу геопространственных данных, проводить научные исследования и образовательные мероприятия в сфере БАС. Проект реализуется при поддержке Ассоциации «Национальных чемпионов». Об этом CNews сообщили представители ГК «Геоскан».

Лаборатория оснащена учебными беспилотными комплексами линейки «Геоскан Пионер», системой ультразвуковой навигации в помещении «Геоскан Локус» для организации полетов, симуляторами для отработки навыков программирования и пилотирования дронов, программными решениями для обработки данных с БВС.

Площадка позволяет обучать до 150 человек в месяц. Первые занятия стартуют в апреле 2026 г. Их проведут эксперты Геоскана. Они также обеспечат подготовку местных педагогов и передадут им методические материалы для организации образовательного процесса.

«Открытие лаборатории беспилотных авиационных систем в Канпуре — это вклад Геоскана в развитие практико-ориентированного образования в сфере БАС в Индии, где стремительно растет спрос на инженерные компетенции. Мы передаем не отдельные навыки, а целостный подход — от обучения до разработки технологий, — основанный на опыте российской инженерной школы. Такая модель, проверенная в масштабах нашей страны, позволяет готовить специалистов, востребованных на глобальном рынке и способных создавать новые решения», — сказал директор департамента международных продаж ГК «Геоскан» Владимир Иванов.

Обучающиеся в лаборатории смогут совершенствовать полученные навыки, принимая участие в международных инженерных соревнованиях, которые проводит Россия, таких как «Кибердром» и «АгроНТРИ».