«Геоскан» открыл первую лабораторию БАС в Индии

ГК «Геоскан» открыла в Университете имени Чхатрапати Шаху Джи Махараджа (г. Канпур, штат Уттар-Прадеш) лабораторию по беспилотным авиационным системам. На ее базе планируется обучать применению беспилотной авиации и анализу геопространственных данных, проводить научные исследования и образовательные мероприятия в сфере БАС. Проект реализуется при поддержке Ассоциации «Национальных чемпионов». Об этом CNews сообщили представители ГК «Геоскан».

Лаборатория оснащена учебными беспилотными комплексами линейки «Геоскан Пионер», системой ультразвуковой навигации в помещении «Геоскан Локус» для организации полетов, симуляторами для отработки навыков программирования и пилотирования дронов, программными решениями для обработки данных с БВС.

Площадка позволяет обучать до 150 человек в месяц. Первые занятия стартуют в апреле 2026 г. Их проведут эксперты Геоскана. Они также обеспечат подготовку местных педагогов и передадут им методические материалы для организации образовательного процесса.

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир
«Открытие лаборатории беспилотных авиационных систем в Канпуре — это вклад Геоскана в развитие практико-ориентированного образования в сфере БАС в Индии, где стремительно растет спрос на инженерные компетенции. Мы передаем не отдельные навыки, а целостный подход — от обучения до разработки технологий, — основанный на опыте российской инженерной школы. Такая модель, проверенная в масштабах нашей страны, позволяет готовить специалистов, востребованных на глобальном рынке и способных создавать новые решения», — сказал директор департамента международных продаж ГК «Геоскан» Владимир Иванов.

Обучающиеся в лаборатории смогут совершенствовать полученные навыки, принимая участие в международных инженерных соревнованиях, которые проводит Россия, таких как «Кибердром» и «АгроНТРИ».

Другие материалы рубрики

Как дата-сеты, софт и экзоскелеты становятся новой инфраструктурой робототехники для бизнеса

Онлайн-магазин одежды Lamoda уволил 1000 работников

Платформы виртуализации делят рынок: что стоит за выбором проприетарной модели и подходом на основе открытого кода

Самый популярный дистрибутив Linux под ударом. Проект Ubuntu спустя 12 лет работы покинул один из ключевых разработчиков

В заказной разработке стали платить меньше. Как это стало возможным?

Сразу после хозяина российский микроэлектронный гигант сменил гендиректора

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2026 году: выбор ZOOM

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
