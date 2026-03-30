Choupette внедрил Okdesk для сервисного обслуживания более 100 магазинов

Премиальный бренд детской одежды Choupette внедрил Okdesk для сервисного обслуживания более 100 магазинов. Компания перевела обработку внутренних обращений в единый цифровой контур и стандартизировала работу по сервисным задачам. Об этом CNews сообщил представитель Okdesk.

Choupette – премиальный российский бренд детской одежды, один из трендсеттеров детской моды. Компания насчитывает более 100 магазинов в России и за рубежом. За этим масштабом стоит работа сотен специалистов, которые обеспечивают стабильную работу торговых точек: поддерживают инфраструктуру, решают повседневные операционные задачи и координируют оформление витрин, от которого зависит внешний вид магазинов и восприятие бренда.

Чтобы навести порядок в сервисных процессах и выстроить единый подход к работе с обращениями во всех магазинах, Choupette внедрил платформу управления заявками, выездным обслуживанием и ТОиР Okdesk. В системе объединили все магазины и бэк-офис. Это позволило собрать обращения в едином цифровом контуре, упростить учет и усилить контроль за выполнением сервисных задач.

Сегодня платформа помогает фиксировать обращения, связанные с мелким ремонтом, административно-хозяйственными задачами и внутренними сервисными вопросами, включая ИТ-поддержку и обслуживание офисной инфраструктуры. Заявки поступают по нескольким каналам: через клиентский портал, мобильное приложение исполнителя и через диспетчера.

Для разных типов задач заданы регламенты обработки в зависимости от их приоритета. Это помогает соблюдать сроки выполнения задач и поддерживать стабильное качество внутреннего сервиса.

В результате компания выстроила единый процесс работы с обращениями, упростила поддержку магазинов и офисных подразделений, а также повысила прозрачность и управляемость сервисных процессов.