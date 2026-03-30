Бренд «Добрый» и «Газинформсервис» автоматизировали управление доступом для 8,5 тысяч сотрудников

Бренд «Добрый», представляющий российский рынок FMCG (безалкогольные напитки), внедрил системы управления учётными записями и правами доступа (IdM/IGA). Партнёром по внедрению выступила компания Softline, а технологической основой проекта стал программный продукт Ankey IDM, решение компании «Газинформсервис» — российского вендора в области кибербезопасности. Об этом CNews сообщил представитель вендора.

До начала проекта управление доступом в компании (её штат составляет 8,5 тыс. сотрудников) было на иностранной системе IDM. Основными вызовами для ИТ- и ИБ-департаментов были ручное распределение прав по звонкам и заявкам, отсутствие единого каталога услуг и риск появления забытых учётных записей. Подготовка к аудиторским проверкам могла занимать несколько рабочих дней, а новые сотрудники иногда ждали доступа к необходимым системам до 48 часов.

Выбор в пользу продукта компании «Газинформсервис» был обусловлен гибкостью настройки под специфические бизнес-процессы заказчика, наличием готовых коннекторов к ключевым офисным сервисам и оптимальным соотношением стоимости и функциональности.

Проект длился с января по ноябрь 2025 г., и его важной особенностью стала плавная адаптация: сотрудники проходили обучение на этапе тестирования MVP (минимально жизнеспособного продукта), что позволило избежать сбоев при переходе на новую систему.

Внедрение решения позволило бренду «Добрый» перевести процессы управления доступом на принципиально новый уровень: время получения базовых прав для новых сотрудников сократилось с 1–2 дней до 1–2 часов; от 75% до 85% типовых заявок теперь выполняются системой без участия человека; количество забытых учётных записей в пилотной зоне снизилось на 90%, а число избыточных прав и опасных сочетаний полномочий — на 60–80%; нагрузка на администраторов по рутинным операциям снизилась на 30–50%; подготовка отчётов для проверок сократилась с нескольких дней до нескольких часов или минут.

«В крупном FMCG-бизнесе скорость выхода сотрудника на работу напрямую влияет на операционную эффективность. Мы ушли от практики "сбора доступов по звонкам" к прозрачному и автоматизированному конвейеру. Теперь управление правами (при уходе в отпуск, приёме на работу) происходит в течение часа, а прозрачность всех действий исключает человеческий фактор», — сказал Максим Дёмин, руководитель отдела информационной безопасности бренда «Добрый».

Сотрудничество компаний продолжится: на период с декабря 2025 г. по ноябрь 2026 г. запланирован второй этап проекта. Он будет включать глубокую оптимизацию бизнес-процессов и дальнейшее расширение функционала системы под растущие требования бизнеса.

«Я хочу поблагодарить коллег из бренда "Добрый" за высокий профессионализм и глубокую вовлечённость в процесс. Проект был по-настоящему сложным и интересным, он длился 11 месяцев. За это время нам удалось пройти путь от согласования ТЗ до полной замены иностранного инструмента автоматизации. Мы создали гибкое решение, адаптированное под специфику крупного FMCG-бизнеса, и намерены далее оказывать всяческую поддержку нашему заказчику в развитии его ИТ-экосистемы», — отметил заместитель генерального директора, коммерческий директор компании «Газинформсервис» Роман Пустарнаков.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/