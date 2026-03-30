BelkaCar тестирует новую функцию бесплатного ожидания

Каршеринг BelkaCar тестирует новую функцию в приложении – бесплатное ночное ожидание. Если автомобиль был забронирован в период с 23:00 до 06:00, то ожидание в режиме брони будет бесплатным. Если же пользователь не успел начать аренду до 6:00, то с этого момента до старта поездки ожидание будет стоить на 60% дешевле стандартной стоимости. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

Опция не распространяется на тарифы «Долгая аренда», «Фикс» и «Корпоративный». Чтобы убедиться, что в выбранном пакете есть функция бесплатного ночного ожидания, в BelkaCar рекомендуют смотреть карточку тарифа, где представлена полная информация об условиях поездки.

Функция запущена в тестовом режиме и будет дорабатываться.