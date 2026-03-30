«Авито Услуги»: как «серебряное поколение» монетизирует свои навыки

Представители серебряного возраста активно выходят на рынок услуг в качестве исполнителей, монетизируя свои навыки и многолетний опыт. Эксперты Авито Услуг проанализировали динамику числа объявлений, которые разместили пользователи 55–64 лет в период с марта 2025 по февраль 2026 г., по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Оказалось, что за год предложение услуг от этой аудитории заметно выросло в самых разных категориях — от наставничества до строительства и творческих профессий. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Услуг», пользователи серебряного возраста уверенно чувствуют себя в роли наставников и репетиторов: количество предложений с услугами по обучению профессиональным навыкам и ведению бизнеса увеличилось в семь раз, по школьным и вузовским предметам — в три раза, а по иностранным языкам — в два раза.

Строительство, ремонт и работа на загородных участках также остаются востребованным вариантом заработка для представителей серебряного возраста. Зафиксирован значительный прирост предложений по фасадным работам (в четыре раза), возведению гаражей, бань и веранд (в три раза), а также по фундаментным и бетонным работам (также в три раза). Активно предлагают пользователи услуги по укладке напольных покрытий (в два раза), установке ограждений, навесов и рольставней (в 2,5 раза).

Творческий взгляд на мир также находит применение: пользователи в возрасте 55-64 лет готовы выступить в качестве видеографов (рост предложения в три раза) и фотографов (рост в два раза).

«Люди серебряного возраста обладают огромной экспертизой, которую нарабатывали десятилетиями, и сегодня они всё чаще готовы ею делиться. Особенно ярко это проявляется в сфере обучения и наставничества: предложение услуг по передаче профессиональных знаний от этой аудитории растёт кратно. Это говорит о том, что накопленные знания и опыт становятся для них полноценным продуктом, который востребован на рынке. Выход на пенсию перестает означать уход из профессии — скорее, это новый этап, когда можно передавать наработанное и оставаться экономически активным участником», — сказал Игорь Санников, руководитель бизнес-направления «Обучение» на «Авито Услугах».

